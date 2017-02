Chystá se rozšíření zón i úlevy pro živnostníky v metropoli

Budou se zóny rozšiřovat?

Máme připravenou novelu, která něco upravuje podle požadavků městských částí. Radnice jsou s jejich fungováním spokojené, tak upravíme hlavně detaily. Rozšíření se plánuje v Praze 6 a 8.

Odkdy to bude?

Máme snahu, aby to bylo od 1. května, ale musí být do té doby připravené projekty, které odsouhlasí radnice.

Budou se rozšiřovat i­ do Prahy 4 a 9?

Co se týká Prahy 4, tak jsme nedostali jasné sdělení, jestli radnice zóny chce, není na tom na čtyřce politická shoda. Budu se jich určitě ptát, jak chce radnice parkování řešit. Praha 9 je jiný problém, radnice chce, aby se parkovalo za deset korun denně. To mi přijde takřka nesmyslné. Nevidím rozdíl mezi tím mít zóny za desetikorunu a ­nemít je vůbec.

Odkdy bude fungovat jednotný systém?

Únor příštího roku je termínem, kdy by měli všichni Pražané mít stejné výhody nového systému – třeba platit v ­modrých zónách přes mobil, webové rozhraní nebo platební kartou.

Zavedete pásma – parkování pro centrum a periferii místo podle čtvrtí?Žádná městská část to nechce, navrhují to jen některé politické strany. Budeme jednat s odborníky o možnosti překračování hranic městských částí. Chceme ale umožnit parkovat hlavně rezidentům a krátkodobým návštěvníkům.

Chystáte změny pro živnostníky?

Tam chceme být vstřícní a­ nastavit nová pravidla. Třeba možnost zastropování pro parkování v daném měsíci. Pokud je někdo registrován, tak může být v systému nastavení, třeba na tisíc korun měsíčně. Pokud tohoto stropu dosáhne, tak už víc platit nebude. Přestože pražským živnostníkům věřím, tak musíme systém připravit a ­nastavit tak, aby ho nebylo možné zneužívat.

Další velkou změnou je, že přestupky v zónách se budou řešit na radnicích, ne na magistrátu.

Ministerstvo dopravy po nás dlouhodobě požaduje změnu. Je běžné, že přestupek, který se stane ve Znojmě, řešíte na tamní radnici a ­odvolání na kraji. Stejné to bude i v Praze. Pokutu, kterou dostanete třeba v Praze 7, vyřešíte tam a případné odvolání na magistrátu. O prázdninách začne změna jako pilotní projekt platit v Praze 6 a 8, od Nového roku pak po celé metropoli.

Ulevíte i rodinám, zlevníte druhé auto v rodině?

Druhé auto znamená vlastně třetí, jedno auto na manžela, jedno na manželku a co s tím třetím? Ozývají se hlasy, že parkovat tři auta ve veřejném prostoru už je luxus, za který má jeho majitel platit. V Praze je ale málo parkovacích domů, kde by třeba velké auto, s kterým jezdíte na kola, možné schovat.

Chystáte ještě nějakou novinku?

Je připravena aplikace, kterou připravil městský start-up a chceme jí v řádu týdnů spustit. Aplikace s pomocí GPS usnadní orientaci, vyplnění čísla parkovací zóny. V budoucnu bude umět poradit i kde zaparkovat, protože díky registraci, víme kolik je v tom místě zaplacených parkování. Chceme podpořit carsharing, chceme motivovat zásobování, různé rozvážky, aby přešly na elektomobil, připravíme jim pro to VIP podmínky.