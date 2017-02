Čím pojedeme? Elektrobusem! Příští rok vznikne první čistě elektrobusová linka

Co je dopravní prostředek budoucnosti pražské MHD? Není to metro ani tramvaj, ale elektrobus. Tichý, bezemisní, pro jeho provoz není potřeba pokládat koleje ani vykupovat pozemky pro stanice. To jsou klady, pro které se město rozhodlo v ­metropoli spustit první elektrifikovanou autobusovou linku.

Bude to 207, která spojuje Žižkov s centrem města. Dopravní podnik už začátkem týdne rozhodl, že koupí čtrnáct nových vozů, které budou příští rok, po dokončení rekonstrukce žižkovské Koněvovy ulice, na lince jezdit.

Všechno ale není dokonalé a i generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar přiznává, že elektrizace není právě laciná. „Pořízení elektrobusu je dvakrát dražší než naftového autobusu, stojí 11 až 12 milionů korun, další dva miliony výměna baterií, která prodlouží životnost," řekl Gillar. Naopak výhodou je, že náklady na energie jsou menší než náklady na naftu. V tomhle můžeme jezdit Kam se řítí autobusová doprava ve velkých městech, viděl deník Metro loni v září na veletrhu užitkových aut v­ Hannoveru. Český výrobce autobusů SOR, které jezdí i ­v ­Praze, tu ukázal prototypelektrobusu, jenž má 12 metrů, uveze 35 lidí a jeho elektromotor dosahuje výkonu 160 kW. Na jedno nabití by mohl v Praze ujet 150 km. Představen byl i koncept městského busu od Mercedesu CityPilot. Umí jezdit bez řidiče. Sám díky radaru a desítce kamer rozpoznává značky, semafory i chodce.



Autobusy budou dobíjet na obratišti na Ohradě, pro noční nabíjení a balancování baterií je vybrána garáž Vršovice, v jejímž objektu se přímo nachází tramvajová, respektive bývalá trolejbusová měnírna. Ostatně k trolejbusům nemají nové stroje daleko. Ještě blíž k nim budou mít stroje na další plánované lince. Dopravní podnik podle Gillara předpokládá zahájení dalšího projektu – takzvaného „elektrobusu s dynamickým dobíjením“. Cílem nového projektu je nalézt a prakticky ověřit možnosti nabíjení také během jízdy. Další elektrobusy budou jezdit na trase z Palmovky do Letňan. V Prosecké ulici by měla být trolej, kde se budou dobíjet při jízdě do kopce. Testováno. Už jezdí

Už rok a půl mohou cestující na stanici Želivského sledovat zajímavý experiment. Dobíjí tu elektrobus s nabíjením z­ tramvajových trolejí. Elektrobus nedobíjí pomocí zástrčky ze zásuvky, ale pomocí pantografu na střeše z krátkého úseku speciálně vybudované tramvajové troleje. Elektrobus běžně jezdí na linkách 163 a 213 a celkem už po metropoli s cestujícími najel sto tisíc kilometrů. Elektrobusy jsou budoucnost. Máme tu smog a strategii, kterou je snižování emisí, říká Martin Gillar, generální ředitel DPP. „Vzhledem k elektrickému topení, což není u jiných elektrobusů vůbec běžné, je provoz elektrobusu lokálně zcela bezemisní,“ popisuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. „I v mezinárodním měřítku se jedná o jeden z­nejúspěšnějších elektrobusových projektů,“ dodává Řehková. Želivského není jediné místo, kde jezdí elektrobusy. Vozí i zaměstnance z­Budějovické do areálů na Brumlovce. Ty ale nejsou bezemisní, topí totiž naftou.