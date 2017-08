Císařský ostrov se změní

Teď je to největší staveniště metropole, kde vzniká nová čistírna odpadních vod pro město. V budoucnu by to ale mělo místo, kam budou Pražané jezdit trávit příjemné letní odpoledne u řeky. To je Císařský ostrov.



V horizontu několika měsíců by se mohly odehrát první drobné proměny – propojení dosud nedostupných částí ostrova, odstranění skládek a celkový úklid. Časem vznikne i okružní pěší trasa kolem celého ostrova, stejně jako další jezdecké trasy. Později se počítá třeba s výstavbou nové lávky, která by propojila Prahu 6 a zoologickou zahradu. Nová zvedací lávka by mohla Vltavu překlenout také mezi Císařským ostrovem a Stromovkou.

Budou zde přírodní břehy s přímým vstupem k vodě, které z města po vybudování kamenných nábřeží prakticky zmizely. Před dvěma lety pod vedením Institutu pro plánování a rozvoj (IPR) proběhl soutěžní workshop o budoucí podobě Trojské kotliny, dnes bude rada města o plánech nejbližších kroků k proměně ostrova jednat.

„Obnovený Císařský ostrov má být místem harmonického soužití mezi městem, řekou a člověkem. Jde o místo s vysokou krajinnou a přírodní hodnotou, navíc leží nedaleko od hustě zabydlených čtvrtí. Věřím, že se může stát oblíbenou rekreační lokalitou,“ uvedla radní pro životní prostředí Jana Plamínková.



Na Císařském ostrově v tuto chvíli probíhá rozšíření čistírny odpadních vod. Nová stavba má přibližně stejnou rozlohu jako Karlovo náměstí. Aby se zmírnily její dopady na okolní přírodu, rozhodla se Praha přistoupit k celkové proměně ostrova.

„Na celém projektu je zajímavé, že do procesu byli od začátku zapojeni místní aktéři a mezioborové týmy – krajináři, architekti, vodohospodáři a dopravní inženýři. Návrhy tak propojují více pohledů a přínosů pro dané místo,“ vysvětluje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč. Vítězný návrh mezioborového týmu Pelčák, Wagnerová, Malina a Šindlar se stal základem pro celkovou koncepci řešení největšího pražského ostrova.