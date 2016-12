Třetinu obyvatel v Nebušicích tvoří cizinecká enkláva

Popsal byste krátce čtenářům historii Nebušic?

O datu první písemné zmínky o Nebušicích existovaly ve dvacátém století dvě verze. První uváděla listinu Vladislava II. z roku 1140, druhá pokládala za první zprávu k roku 1273. Součástí Prahy se Nebušice staly 1. ledna 1968. V současné době mají zhruba 3200 obyvatel, z toho tisícovku tvoří cizinci.

Kdy se u vás začala tato separátní skupina tvořit?

Zásadní změna nastala po výstavbě mezinárodní soukromé školy International School of Prague a areálu Malá Šárka, kde nyní žije většina občanů cizí státní příslušnosti, bez výrazného kontaktu se starousedlíky.

Čím je vzniklá cizinecká komunita specifická?

Zmíněnou mezinárodní školu navštěvují samozřejmě především cizinci. Nebušickou základní školu navštěvuje zhruba 300 žáků, z toho 15 dětí cizích státních příslušníků. Pravdou je, že cizinci stráví volný čas převážně spolu a po svém.

Čím si vysvětlujete oblíbenost Nebušic zahraniční komunitou?

Mají ideální polohu. Leží mezi chráněným krajinným územím Šárka a lesem Hlásek. Jsou v podstatě „vesnicí“, z které je ale ideální spojení do centra za pár minut, a nepochybně výhodou je samozřejmě blízkost letiště. Důležitým faktorem je i dobré životní prostředí.

Jak vidíte Nebušice za pět, deset let. Kam podle vás směřují? Máte nějaký cíl, kam by se podle vás mělo směřovat?

Byl bych velice rád, kdyby se podařilo zajistit citlivý rozvoj Nebušic směrem na západ kde je asi poslední možnost stavební rozvoje. Pokud se podaří ubránit tuto lokalitu od velkých developerských projektů, jako je například výstavba paralelní dráhy, tak budou Nebušice i za 10 let stále krásnou a atraktivní lokalitou na okraji Prahy. To by měl být cíl všech zastupitelů, hlavně těch, kteří přijdou po nás.