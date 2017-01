Co nás čeká? Letošní rok přináší mnoho novinek

Mzdy

Dálnice bez poplatků Na vjezdu do Prahy od dálnice D7 po ulici K Barrandovu a vjezdy do Prahy pro obyvatele sousedních obcí, tedy úseky na dálnicích D6, D7, D10 a D11.



Obchvaty Berouna a Králova Dvoru na D5.



Bez poplatku bude také úsek dlouhý 22 km na dálnici D5 kolem Plzně a 20 km dlouhý úsek u Ústí nad Labem na dálnici D8, kterou provází silnice I/13.



Stejné výjimky se dočkají i úseky u Olomouce na dálnici D35, kde nebude zpoplatněn úsek až k silnici I/55, a pětikilometrový úsek na D46 kolem Prostějova.



Od ledna činí minimální měsíční mzda 11 000 korun, minimální hodinová mzda vzrostla z 58,70 korun na rovných 66 korun. Zároveň platí jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně minimální mzdy za rok.



Spoření na důchod

Spoření na důchod je nově daňově výhodnější než dosud. Od 1. ledna se totiž zvyšují daňové výhody pro příspěvky, které si lidé posílají do takzvaného třetího pilíře (bývalého penzijního připojištění). Od daňového základu půjde odečítat až dvojnásobek současného stavu. Změnu ale využijí jen ti, kteří si do penzijní společnosti posílají výrazně nadprůměrné příspěvky - více jak dva tisíce korun měsíčně. Takových lidí je podle statistiky Asociace penzijních společností ČR jen zhruba 2,5 procenta z asi 4,5 milionu, kteří si na důchod spoří.

Vyšší důchody

Ty, kdo už v důchodu jsou, čeká nejvýraznější změna hned v lednu, kdy jim dorazí měsíční penze po takzvané valorizaci. Jde o vyšší valorizaci, než na jakou by důchodci měli nárok podle automatického zvyšování ze zákona. Vláda využila možnosti, kterou si v roce 2016 sama prosadila, aby mohla důchody zvyšovat více než jen o inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Místo zhruba dvou set korun tak důchodci v průměru dostanou ještě o sto korun více. Průměrný důchod vzroste o 309 korun - ze současných 11 441 na 11 750 korun.

Otcovská poporodní péče

Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Nástup bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovské volno nebude možné přerušit. Nová dávka by mohla začít platit ke konci roku 2017.

Slevy na dítě

Od ledna se také zvyšuje daňová sleva na druhé a třetí dítě. Na druhé dítě sleva stoupla o 200 korun měsíčně a na třetí a každé další dítě o 300 korun měsíčně. Nová pravidla dostane také rodičovský příspěvek, půjde ho čerpat rychleji a jednodušeji.

Řidiči

Od včera je nově osvobozeno hned několik úseků dálnic ze zpoplatnění. Už loni bylo ze zpoplatnění vyjmuto 45 km úseků, kde se dálnice kříží se silnicí první třídy. Od letošního roku se nově nemusí platit na jedenácti úsecích dálnic v délce více než 100 km. „Jde o obchvaty měst nebo úseky, přes které vedou silnice prvních tříd,“ upřesňuje Robert Vacek z Autoklubu ČR. Ministerstvo tak chce ulevit dopravní situaci v jednotlivých městech a zabránit tomu, aby se řidiči dálnici vyhýbali a jezdili skrze město po silnicích nižších tříd (viz box). Řada lidí by také letos neměla zapomenout vyměnit řidičský průkaz. Letos totiž končí platnost osmi set tisíc z nich.

Školáci

Řada změn čeká letos i české školství. Od ledna například platí takzvaná pamlsková vyhláška. Ta zakazuje nezdravé potraviny ve školních bufetech a automatech. Vyhláška má však řadu kritiků. Dokonce proti ní vznikla petice, která kritizuje to, že kvůli příliš přísným parametrům vyhláška omezí i řadu běžných potravin a povede k rušení školních bufetů. Ministerstvo školství považuje hodnocení dopadů vyhlášky za předčasné.

Změna čeká letos i deváťáky. Na jaře se poprvé plošně uskuteční jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Všichni uchazeči o studium maturitních oborů budou muset napsat testy z matematiky a českého jazyka. Výsledek zkoušky musí tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče, na sportovních gymnáziích 40 procent. Letos v září bude poprvé povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Nemusí se odehrávat jen v mateřské škole, kterou již nyní navštěvuje drtivá většina pětiletých dětí, ale také doma.

Označení potravin

Nyní mají Češi lépe poznat, která potravina je skutečně česká. Jasnější a přísnější pravidla pro označování potraviny zavádí novela zákona o potravinách. „Díky novele už nebudou moci obchodníci jako českou potravinu označit cokoliv, třeba to, co se u nás jen zabalí. Nastavili jsme jasná pravidla, aby to, co je uváděno jako české, bylo skutečně vyrobeno v České republice a z místních surovin,“ říká ministr zemědělství Marian Jurečka. Kdo nakoupí potraviny označené českou vlajkou, měl by mít jistotu, že jde o produkt, který byl v Česku nejen vyrobený, ale zároveň pochází z místních surovin. Stoprocentně to ale bude platit jen v případě jednosložkových či nezpracovaných produktů, tedy například u mléka, masa, vína, ovoce a zeleniny. U vícesložkových produktů se pak stačí vejít do limitu 75 procent.