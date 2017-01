Co nedobrzdíš, to už neukecáš. Řidiči nedodržují bezpečnou vzdálenost

Auta opírající se přední a zadní částí jedno o druhé, řidiči klouzající po namrzlé vozovce a volající odtahovky. Tak v posledních dnech vypadají rána v pražských ulicích.

Výzva Trable se sněhem? Kde vám v Praze sníh a současné zimní počasí komplikuje situaci v dopravě víc, než je nutné, a co se s tím dá podle vás dělat? Podělte se o své postřehy s deníkem Metro a napište nám je na: dopisy@metro.cz.

Jen během toho včerejšího se třeba na Barrandovském mostě sešly hned dvě dvojice naťuknutých aut. „V těchto dnech odtahujeme ostošest. Bavíme se tu někdy i o desítkách aut navíc. Většinou nejde o nic vážného, hlavně o nabořené čumáky a zadky,“ říká Radek Písařík z odtahové služby Erzet.cz.



On i jeho kolegové pracují v těchto dnech často nonstop. „Řešíme hlavně situace typu co nedobrzdíš, to neukecáš. Nebo když někdo ráno nerozchodí baterku. Dost se nám také množí auta se zamrzlým benzinem či naftou,“ dodává Písařík, podle něhož tyto vozy nejčastěji končí v autorizovaných servisech.

Záznam o nehodě a žlutí andělé. Policie není vždy třeba ● Formulář o nehodě patří spolu se zelenou kartou k povinné vý bavě. Vozte ho s sebou. ● Na území Česka motoristům v případě potíží s autem poskytují asistenční služby takzvaní žlutí andělé. Mezi největší patří ABA a ÚAMK. ● Dejte pozor na takzvané lovce nehod. Ti v těchto dnech podle odtahovek dvojnásob číhají na frekventovaných tazích, kde je velké množství nehod, a jsou tak na místě téměř vždy první. Parazitují na nevědomosti řidičů a své služ- by účtují od samého počátku. ● Slušnou asistenční službu poznáte jednoduše. Nabídne pomoc již při označování nehody a své další služby často až poté, co je nehoda vyřešena účastníky či policií. ● Všechny pojišťovny dnes už jako součást zákonného pojištění odpovědnosti poskytují motoristům asistenční služby, je jen nutné vědět, u které společnosti je vůz pojištěn. Vozte proto kartu raději vždy s sebou.

Pražské řidiče, podobně jako jiné motoristy z velkých měst, provází podle Petra Vomáčky z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) jeden velký neduh. V zimním období totiž nemají ve zvyku dodržovat v ulicích bezpečnou vzdálenost a neumějí svou jízdu přizpůsobit kluzké vozovce. Výsledky jejich počínání mohou být přitom často fatální.



„Ať už máte na silnici sníh, led, zmrazky, či jen vodu, brzdná dráha se vám výrazně prodlužuje. Není pak nouze nejen o ťukance, ale ani o řetězové nehody, jejichž řešení se umí pěkně protáhnout,“ vysvětluje Vomáčka.

Jezdit na kluzké vozovce přitom řidiče často neučí ani autoškoly. Podle Vomáčky totiž není v legislativě ukotveno žádné pravidlo, které by žáka ve škole zavazovalo jízdu na klouzačce zvládnout. Samo ÚAMK přitom v metropoli několik autoškol provozuje. „Aby se řidič pořádně naučil zvládat krizové situace tohoto typu, měl by absolvovat školu smyku či trénovat nad rámec běžného kurzu. Na příkladu Německa, Švýcarska a dalších zemí je jasně vidět, že se při takovém počínání nehodovost snižuje,“ doplňuje Vomáčka.

Sněžení, mráz a vítr umějí zkomplikovat život také dopravnímu podniku. Ačkoliv podle jeho mluvčí Anety Řehkové vrcholily problémy již v polovině minulého týdne, i dnes, když napadne, je o zábavu postaráno. „Při spadu sněhu a období těsně po něm nám individuální silniční doprava tahá sníh do výhybek,“ řekla deníku Metro Řehková.

Častým neduhem řidičů je podle pražských policistů také špatné očištění auta od ledu. Ten by se totiž mohl při jízdě uvolnit a ohrozit ostatní řidiče. V případě, že řidič tuto povinnost poruší, hrozí mu podle mluvčího Tomáše Hulana bloková pokuta do dvou tisíc, ve správním řízení dva a půl tisíce. Kolik takových řidičů policisté pokutovali, však policie neeviduje.