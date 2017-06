Co všechno si Pražané Pražané přejí

Devět z deseti obyvatel Prahy si přeje dokončení Pražského okruhu, vybudování dalších záchytných parkovišť P+R s přestupem na veřejnou dopravu. Aby se rozšířila síť metra, si přeje 84 procent respondentů.

„Z konkrétních opatření mě nejvíce zaujala vysoká podpora vzniku nových parkovišť P+R,“ sdělil sociolog ze společnosti Median Martin Buchtík, který průzkum vedl.



Akce se zúčastnilo 2200 respondentů a probíhala v období od února do března tohoto roku. Lidé si také v 65 procentech přáli posílení železniční dopravy do okolí Prahy, vybudování nových tramvajových tratí, přednost autobusů a tramvají na semaforech před auty, zlepšení cestování na kole do práce a školy a v neposlední řadě možnost zapůjčení jízdního kola přímo na ulici.

Přání se ale příliš nedaří plnit, nová tramvajová trať se v Praze otevírala v roce 2011, tendr na bikesharing dopravní podnik musel zrušit, městu se dlouhodobě nedaří vykupovat pozemky pro metro a dostavba Pražského okruhu se také stále odkládá.

„Názory drtivé většiny Pražanů a Středočechů jasně ukázaly směr, kterým by se měla doprava v Praze a okolí vydat. Je zřejmé, že dostavba Pražského okruhu, který staví stát, je pro lidi opravdu velmi důležitá. Výzkum také jasně ukazuje, že bychom se měli držet dalšího rozvoje kolejové dopravy v Praze,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.