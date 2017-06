Cristovao i Mišík zahrají na Střeláku

Velká scéna Program je zde připraven až do konce září.



26. června od 16 hodin Bigband Biskupská. Vznikl v září 2010 při ZUŠ Biskupská 12. V současné době má 32 členů ve věku od 12 do 25 let. Ve svém repertoáru má swingové, filmové a populární skladby. Vstup je zdarma.



16. srpna od 19 hodin – Vladimír Mišík & ETC... + Ivan Hlas Trio. Na vystoupení legendárních kapel jsou k prodeji lístky na sezení za 300 korun (na místě 350) a na stání za 220 korun (na místě 260).



31. srpna od 19 hodin – Sto zvířat. Skupina vystoupí v rámci svého Elephantour. Vstupné 200 korun (na místě 250).



4. září od 19 hodin – Ivan Král. Jako předkapela vystoupí znovuobnovení November 2nd. Vstupné je 250 korun (na místě 350).



6. září od 19 hodin – Xavier Baumaxa. Vstupné je 200 korun (na místě 250).



28. září od 17 hodin – Ben Cristovao. Tento koncert uzavře celý letošní program. Vstupné je 399 korun.