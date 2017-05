Čtete na papíře? Tady vás rádi uvítají

Konec zvěstí o tom, že se známé knihkupectví Fišer přestěhuje z centra pod jiným názvem do Karlína. Stěhování se však chystá, po třiaosmdesáti letech v Kaprově ulici ožije v nedaleké Rybné, se zpožděním však až příští jaro.



Podle Lukáše Růžičky z Nakladatelství Paseka, které slavnou značku vlastní, za to mohou administrativní průtahy na místní radnici.

„Fišer bude dvoupatrový prostor s knihkupectvím, kavárnou a prostorem pro kulturní večery, které budou zaměřené na kulturní provoz a všechno kolem něj,“ popisuje vizi staronového knihkupectví Růžička. Původní knihkupectví znají milovníci filmů, neboť posloužilo jako kulisy ve snímku Ladislava Smoljaka Vrchní, prchni!

V současnosti prostor v Rybné čeká rozsáhlá rekonstrukce, o kterou se stará město. Růžičkův tým tedy zatím chystá vybavení a zázemí knihkupectví i kavárny. „Věříme, že toto ojedinělé literární místo bude Praze slušet a ukáže, že knihy a literatura jsou běžnou součástí našich životů,“ dodává Růžička.

Kam dnes vyrážejí Pražané nejen nakoupit knihy, ale také nasát atmosféru starých časů? Tradičním místem, které se navíc podle věrných fanoušků na rozdíl od mnoha jiných naučilo rychlé komunikaci na sociálních sítích, je Vršovické knihkupectví u Čechova náměstí v Praze 10. Podle Hany Noskové, která knihkupectví chválí na Facebooku, jsou atmosféra místa, výběr i znalosti prodávajících skvělé.

„Když jsem vstoupila do tohoto knihkupectví, porozhlédla se a pohovořila s prodávajícími, přišlo mi to jako zjevení. V současné době je něco podobného velmi vzácné. Zkrátka, je to teď moje knihkupectví,“ uvádí Nosková.

Podle Jaroslava Navrátila, který pracuje v knihkupectví v Juditině věži, jejich prodejní lokaci vybrali už předchůdci. Klub Za starou Prahu totiž na této adrese sídlí již od roku 1927.

„Samotné knihkupectví existuje deset let a od samého počátku je zaměřeno především na památkovou péči – její teorii, historii, archeologii a podobné obory,“ popisuje Navrátil. „Na množství klientů si ale nestěžujeme. Klientelu máme dokonce nejen z Prahy a celé České republiky, ale posíláme knihy po celé Evropě, do Austrálie nebo USA,“ zmiňuje Navrátil.

Nejstarší český obchod s komiksy – Knihkupectví a antikvariát Arkham v Praze 3 – je rovněž důkazem toho, že má-li se místo stát kultovním, nemusí být velké ani honosné. Podle jeho fanoušků se tu nejen zastavil čas, ale pohodlně se do obchodu kvůli malé velikosti vejdou maximálně dva zákazníci najednou.