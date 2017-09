Čtete volební sliby? Zabere vám to i několik hodin

Kolik hodin potřebujete? Zkontrolujte si, do jaké kategorie čtenářů volebních programů patříte a kolik doby potřebujete k jejich studiu. Měli byste číst 131 500 slov od našich patnácti stran. Údaje se týkají čtení nepříliš náročného textu. Politické programy však bývají někdy dosti složité, jejich čtení už spadá do kategorie odborných.

Průměrný čtenář přečte 125 až 225 slov za minutu. V tomto rozmezí proto potřebujete 17,5 hodiny až 9 a tři čtvrtě hodiny času. Čtenář školený kurzem rychločtení učte za minutu mezi 400 až 500 slovy a pochopí a­ zapamatuje si až 80 procent přečteného textu. V ­tomto případě byste potřebovali od 5,5 hodiny do asi 4­ hodin a dvaceti minut. Ti nejlepší, kteří školí další rychločtenáře, učtou za minutu až 1000 slov. Na patnáct programů by vám tak vystačily pouhé dvě hodiny a­ čtvrt.