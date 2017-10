Čtvrtina lidí chce odejít ze zaměstnání

Nejnovější průzkum personální agentury Grafton Recruitment potvrdil, že se Češi přestávají bát o práci, a ukázal, že jejich chuť změnit zaměstnání je nejvyšší za uplynulých pět let.



Až 23 procent respondentů průzkumu uvedlo, že by chtělo změnit zaměstnání do jednoho měsíce, 45 procent pak do půl roku. Nejdůležitějším motivačním prostředkem jsou přitom stejně jako v loňském roce finance. Finanční ohodnocení je nejen nejdůležitějším argumentem pro případný odchod ze stávajícího zaměstnání, ale i pro přijetí nové pracovní nabídky. Respondenti průzkumu však často uváděli i další důvody, pro které by zvažovali změnu zaměstnání. Nejčastěji zmiňovali touhu po kariérním posunu či potřebu změny. Důležitým a často zmiňovaným důvodem byla i skutečnost, že je současná práce nenaplňuje.

„I když se zaměstnavatelé snaží své lidi udržet a zajistit si jejich loajalitu růstem mezd či navyšováním nefinančních benefitů, velká konkurence firem v oblasti lidí nahrává tomu, že se zaměstnanci více než dřív poohlíží po novém místě, “ okomentovala Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment, a dodala: „Dle našeho průzkumu se v uplynulém roce zvýšila mzda 53 procent respondentů, větší polovině také rostla hodnota benefitů. Jejich cenu však uchazeči vnímají níž, než ve skutečnosti je, protože celou řadu poskytovaných výhod již považují za standard, nikoliv benefit. Typickým příkladem jsou stravenky.“

Z průzkumu Grafton Recruitment také vyplynulo, že benefity nemají příliš velkou váhu při zvažování akceptace pracovní nabídky. Daleko důležitější je mzda, vzdálenost bydliště od místa výkonu práce a na třetím místě pak typ smlouvy.

Průzkum se zaměřil i na ochotu Čechů přijímat zaměstnání na dobu určitou či přes agenturu. I tato oblast je ovlivněna boomem pracovního trhu a vyšším sebevědomím zaměstnanců, kteří ztratili obavy ze ztráty či nemožnosti nalézt práci. Smlouvu na dobu neurčitou považuje za důležitou zhruba polovina respondentů. Necelá třetina respondentů měla zkušenost s prací přes pracovní agenturu a 69 procent z nich bylo s touto formou pracovní smlouvy spokojeno.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, co české zaměstnance v práci nejvíce motivuje a demotivuje. Do trojice nejčastěji zmiňovaných motivátorů patří výše mzdy, kolegové a smysluplná náplň práce. Za nejvíce demotivující faktor v zaměstnání pak respondenti označili kolegy, vedení společnosti a až na třetím místě nízkou mzdu.