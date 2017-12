Čtyřpatrové P+R bude na Proseku

Zličín, Černý Most, Opatov. To jsou jen některá z pražských čtvrtí, kde se magistrát chystá příští rok zbudovat parkoviště typu P+R. První vlaštovkou má být výstavba Parkovacího domu Prosek v Praze 9, do kterého se tento týden rozhodli investovat pražští radní. Čtyřpatrová novostavba, jež má vzniknout vedle Billy, má přinést 378 parkovacích míst pro rezidenty i pro přijíždějící mimopražské řidiče.



„Investice naší městské části velmi pomůže. O zájem o využití nově vzniklých parkovacích ploch nemáme nejmenší obavy. Projekt vyroste v těsné blízkosti obchodního centra a metra Střížkov. Tato skutečnost zajistí pohodlí nejen rezidentům, ale rovněž řidičům dojíždějícím do hlavního města,“ říká zástupce starosty Prahy 9 Marek Doležal.

Parkoviště Park and Ride jsou považována za téma, které bývá pravidelně označováno za jednu z priorit magistrátní dopravní politiky. Okrajové části Prahy se totiž potýkají s komplikacemi, které jsou způsobeny vozidly nerezidentů, kteří pouze přestupují na MHD. Město má nyní na budování parkovišť pro rok 2018 vyčleněno 163 milionů korun.

Podle náměstkyně primátorky Evy Kislingerové není shánění pozemků pro auta jednoduchý úkol. „Navíc jsou to často stavby, které všichni chtějí, ale nikdo je nechce mít v místě svého bydliště,“ vysvětluje Kislingerová.