Curling naprosto miluje, ale chtěl by vařit pivo

Co dělá curler v létě?

Na začátku prázdnin jezdíme na soustředění do Německa, kde se schází juniorská špička. Tam nás trénují různí světoví curleři, ať už muži nebo ženy. Ale více méně máme jinak přípravu individuální.

Fotbal, hokej... curling není zrovna tak atraktivní sport, jak jste se k němu dostal?

Táta a strejda hráli a já jsem už odmalička chtěl být jako oni. Táta byl čtyřikrát mistrem republiky v juniorech, pak ale skončil. Strejda byl pětkrát mistrem v juniorech, třikrát v mužích, třikrát byl na mistrovství Evropy a osmý na mistrovství světa.

Curling máte tedy v rodině. Kdy jste začal hrát?

V šesti letech a od té doby pravidelně trénuji.

Co vás na tom přitahuje?

Jedna z věcí je bezvadná parta lidí. Vytvořil jsem si ke curlingu takové pouto, že by bylo hodně těžké skončit.

Není to ani o divácích, ani o penězích. Je to o srdíčku?

Jo, přesně tak.

Jak jste se dostal do juniorské reprezentace?

S týmem hrajeme ligu a do reprezentace si mě kluci vybrali. Tam je nás pět, jsem náhradník. V reprezentaci je vždy ten tým, který v tom kterém roce vyhraje mistrovství republiky. No, a náš tým tam minulý rok takovým malým nedorozuměním zapomněli přihlásit, takže jsme se nemohli zúčastnit. Na konci sezony za mnou ale přišli kluci, kteří republiku vyhráli, s tím, že se jim líbí, jak hraji, že i chováním k nim zapadnu a že by chtěli, abych k nim šel hrát. Oni vyhráli republiku ve čtyřech, a tak mě přibrali.

Kolik klubů hraje českou ligu?

Klubů je deset, pod ně ale spadá více týmů.

Curlingových hal je ale málo, kde jsou?

Jsou dvě, jedna v Praze na Roztylech, druhá na Zbraslavi. Pak se ale hraje i na hokejových stadionech, například v Jičíně nebo v Brně.

Curling Týmový sport, který se hraje na ledě.



V každém týmu jsou čtyři hráči.



Hraje se na takzvané endy (jeden end je, když se všech 16 kamenů přehází na druhou stranu, každý tým má 8 kamenů).



Jeden zápas se hraje na 8 endů.



Cílem hry je mít na konci endu nejvíce kamenů nejblíže středu.



O výhodu posledního kamene si týmy losují takzvaným LSD (last stone draw). Ty se hází na konci tréninku o to, kdo se kamen dostane co nejblíže středu. Tým, který je blíže středu, získává výhodu posledního hodu.



Kolikrát týdně trénujete a jak?

Trénuji čtyřikrát týdně, z toho dvakrát s mým týmem a dvakrát s reprezentací. Většinou procvičujeme techniku, různé odhozy, abychom byli stabilní.

Jakým způsobem si udržujete kondici?

Problém curlingu je, že tělo zatěžuje nerovnoměrně. Jedna půlka těla dostává zabrat víc než druhá, což není moc dobře. Každou středu proto chodíme i do tělocvičny. Hlavně se cvičí nohy, protože ty jsou nejdůležitější při slajdu, který děláme při odhozu. Já teď ale moc chodit nemohu, protože jsem po operaci kolene, takže si jedu spíš individuálně.

To koleno bylo z curlingu?

Ano, upadl jsem při zápase a pak už jsem nemohl moc dobře chodit. Takže následovala operace.

Doma uklízíte? Narážím tak na koště, kterým curleři metou....

Když mě rodiče donutí.

Koštětem se při curlingu mete led. Proč?

Používá se pro lehké rozehřátí ledové plochy, na které jsou drobné ledové krupičky. Po nich kámen jede. Tím, jak se led mete, ovládá se dráha kamene. Čím více se mete, tím delší je pak dráha kamene. Kámen má rotaci a tím, jak se mete, ji lze usměrnit.

Kolik váží kámen a z čeho je?

Kámen, který se hází, váží přesně 19,96 kilogramu a je ze speciální žuly. Ta se těží jen v jednom nebo ve dvou lomech na světě.

Váš největší curlingový úspěch?

V roce 2013 jsem vyhrál za žáky mistrovství republiky, letos před několika týdny jsem se stal vicemistrem republiky v juniorech a začátkem ledna jsme byli devátí na mistrovství světa juniorů B ve Švédsku.

Kam až to chcete dotáhnout nebo kam si myslíte, že máte šance to s týmem dotáhnout?

Byl bych rád za olympiádu... Jednou v budoucnu.

Co kromě curlingu děláte?

Druhým rokem studuji Střední průmyslovou školu potravinářských technologií v Praze na Výtoni. Mám obor technologie piva, vína a nealkoholických nápojů.

Takže budete vařit pivo?

Ano, jednou bych chtěl být sládkem.

Na praxi už vás pustí?

Máme ji pravidelně každý měsíc a jednou za rok je praxe čtrnáctidenní.