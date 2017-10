Cyklisté v centru dojezdí spolu s koloběžkami. Jen se neví kdy

Bez jezdců na elektrických koloběžkách, ale také bez cyklistů. Tak by se dalo popsat řešení, které již několik měsíců chystá radnice Prahy­ 1 proti množícím se turistům prohánějícím se ulicemi centra. Ačkoliv první návrh míst, kudy vozítka a také cyklisté v budoucnu neprojedou, proběhl snad všemi pražskými médii již před zhruba půlrokem, objízdné trasy i­ datum spuštění zákazu zatím halí rouška tajemství.

Rychlé koloběžky 25 Tolikakilometrovou rychlostí v hodině může podle současných norem jezdit elektrokolo, jeho výkon je omezen na 250 wattů. Pokud se kolo do parametrů vejde, zákon na ně pohlíží jako na běžný bicykl. V opačném případě se už jedná o ­malý skútr, který podléhá jiné vyhlášce ministerstva i­ přísnějším legislativním pravidlům.



„Navrhovaná omezení jsou vždy doplněna návrhy objízdné trasy a zřízením několika cykloobousměrek tam, kde to nezpůsobí jiné problémy a­ není to nebezpečné. Téma se bude projednávat na zvláštním společném jednání dopravní komise a bezpečnostní komise. Termín stanoven vsak ještě není,“ řekla deníku Metro mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. Radnice dříve navrhla zvážit zákaz jízdy koloběžek a­ kol na pěších zónách mezi desátou a osmnáctou hodinou.

Proti omezování cyklistů v ­centru Prahy, které se má týkat hlavně dolní části Václavského náměstí, Staroměstského náměstí, ale i klíčových objízdných ulic, demonstrovali také cyklisté. Spolek AutoMat, který happening v ­centru metropole svolal, zde začal shánět podpisy pod petici s cílem dostat problematiku zákazu na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Současná legislativa totiž mezi dopravními prostředky, jako jsou kolo a elektrická koloběžka, vůbec nerozlišuje. „Hodí se jim problém elektrokoloběžek roztáhnout a nebrat nějaké velké ohledy na cyklisty. Ani si nemyslím, že to byl úplně úmysl. Z počátku je to možná vlastně ani nenapadlo, že tu jezdí tolik lidí, že je to pro tolik lidí tak důležitá cesta,“ řekl Vratislav Filler z­ AutoMatu, podle kterého nemají cyklisté řádný přístup k tomu, kdy, kde a kdo bude omezení projednávat.

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký označil shromáždění za nátlakovou akci, která navíc protestovala proti něčemu, co se ještě nestalo. Opatření, které v zájmu bezpečnosti chodců omezí pohyb e-koloběžek a kol v pěších zónách, podle něj Praha 1 schválí v momentě, kdy bude mít na stole možné varianty a doporučení odborníků.