Dárců krve v Česku ubývá, firmy nerady pouští na odběry

Jak to vidím já Nebolí to Když jsem byl mladší, tak jsem se zdráhal jít darovat krev. Bál jsem se, že to bolí, a říkal jsem si, že je to zbytečné. Ale nakonec jsem se odhodlal. Vždyť můj táta byl darovat snad už stokrát. Dokonce i můj mladší bráška jezdí do transfuzní stanice... Vážení čtenáři, povím vám tajemství: Dávat krev nebolí a není to zbytečné! MAREK HÝŘ