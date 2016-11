Dárky kupuji klidně i v létě, říká herečka Eliška Jansová

Herečka Eliška Jansová je dívka se širokým rozhledem. Od dětství zkoušela různé druhy tance i hru na rozličné nástroje. Táhlo ji to k umění, chtěla dokonce jít na konzervatoř, ale to jí rodiče nedovolili. Vystudovala tedy Gymnázium Christiana Dopplera se zaměřením na matematiku a fyziku, po maturitě šla na DAMU.



Jaká je princezna Verunka?



Rozhodně se nechce vdávat, a když už, tak za nějakého chytrého profesora. Ale ti zase nemají peníze, které království jejího tatínka potřebuje. Takže vymyslela plán, který ji přivedl do problémů, z nichž jí pomohl kuchař Ondra, kterého hraje Jiří Mádl.

Využila jste při své roli Verunky znalosti z matematicko-fyzikálního gymnázia?



Skutečně jsem matematiku využila, protože princezna Verunka je chytrá, ráda se učí i počítá. Takže mi to nedalo, a když jsem dostala scénář, tak jsem si to přepočítala a přepsala vzorečky, aby to sedělo. I když v samotné pohádce je to pak dost zkrácené.

Je tedy vaše princezna nějaká šprtka?



To rozhodně ne. Chtěla by zažít nějaké dobrodružství, zlobí svou chůvu a svého vychovatele.

Takže ani na parádění Verunka moc není?



Třeba nošení širokých šatů s kosticemi jsem si odbyla v loňském roce jako dvorní dáma v pohádce Princezna a písař. Jako Verunka jsem měla spíš pohodlnější šaty, protože ona je hodně rozběhaná, tak aby jí nepřekážely.

Co se vám vybaví, když se řekne Vánoce?

Ta atmosféra. Už několik let bydlím sama, Vánoce jsou tedy pro mě čas, kdy jedu k mamce, a buď jí pomáhám vařit či péct, nebo se jen vyvalím na gauč a pustím si pohádky a jsem spokojená.

Jak u vás doma vypadá štědrovečerní tabule?



Jsem dost zastáncem tradičních svátků – například chystáme jeden talíř navíc.

Jaká jste při nakupování dárků, kupujete je s předstihem, nebo na poslední chvíli?

Někdy se mi stane, že jdu třeba v létě a vidím něco, co vím, že by se někomu líbilo. Takže už teď mám nějaké dárky připravené. Ale stejně většinu jich budu kupovat na poslední chvíli, protože až do Vánoc zkouším v divadle Disk, takže nemám moc času.