Děláme si srandu ze Sparty a fotbalisty to baví, říká Jakub Štáfek

Seriál si dělá srandu z ligových fotbalistů. Neměl jste od jejich fanoušků už i záporné reakce?

Vůbec! O mně se ví, že jsem kovaný Sparťan, a přesto jsme si v seriálu dělali srandu z letenských fotbalistů. Věděli jsme, že pokud si nebudeme brát servítky před nikým, tak musíme začít nejdřív u sebe. Byl jsem na večírku Sparty, kde jsem měl dlouhý rozhovor s útočníkem Vencou Kadlecem, a ten mi potvrdil, že kluci z kabiny na to reagují pozitivně.

Dokonce jsme se bavili i o možném účinkování v našem seriálu. Ale to se ještě uvidí. S trenérem Davidem Holoubkem jsme se bavili o tom, že pro kluky v kabině je seriál takové zrcadlo. Někteří hráči se v seriálu poznávají. A pro jejich morálku to vypadá, že je to dobře. Třeba když se kouknou na seriál, tak si řeknou, že takhle ne a že musí zabrat, aby ten titul získali.

Změnilo se vám v životě něco, když hrajete Laviho?

Přece jen jste už řadu let Matěj Jordán ze seriálu Ulice. Náznaky jsem zaregistroval. Ale je to těžké, když hrajete v seriálu, na který denně kouká milion lidí. Jordána se asi jen tak nezbavím. Ale je pravda, že jsem se dostal už do společnosti, kde na mě reagovali jako na Laviho.

Nejste překvapený ze zájmu o fotbalového bouřliváka?

Já už dokonce podepisoval dres Lavického. Každý v Lavim vidí někoho. V každém týmu bylo kluků, jako je Lavický, nepočítaně. V tuto chvíli dokonce vyrábíme kolekci spodního prádla JL10 (Julius Lavický nosí v seriálu dres číslo 10). Ale až takový zájem jsme nečekali. A to diváci viděli jen drobek toho, co teprve přijde. Podle mě jsou další díly ještě lepší než ty, co už se vysílaly.

Kolik dílů má Vyšehrad?

Teď je natočeno pět dílů. Dalších pět dílů začne vznikat až po zimě.

Kdy další díly vyjdou?

Tento týden vyjde třetí. Čtvrtý by měl vyjít do konce roku. V lednu pak poběží pátý díl.

Proč jsou mezi díly takové dlouhé rozestupy? Je to proto, že se vysílají na serveru Obbod, který teprve postupně vzniká?

Tak určitě... (smích) Ježiš, já mluvím jak fotbalista. Je pravda, že jsme nevěděli, co máme v rukách. Až na základě pilotu a nějaké odezvy se vlastně řešilo, jestli seriál bude pokračovat, nebo ne. Reakce byly kladné, takže jsme dostali zelenou. Co se týče vypouštění dílů, to je věc Obbodu.

Bude obsah webu, a tedy i seriál Vyšehrad v budoucnu placený?

Ano, bude se platit měsíční paušál.

Hrajete teď ještě někde?

Hraju vyšetřovatele v nové kriminálce. Ta se točí podle německé předlohy, jmenuje se to Specialisté, poběží to na Nově. Má postava je mladý kriminalista, který přijíždí z Vrchlabí do Prahy. Má za sebou nějaké zkušenosti v rámci Krkonoš a v Praze se pomaličku rozkoukává. Je to sympatická postava. Úplně jiná než Lavi.