Den architektury: Prohlédněte si hasičárnu, vily nebo náplavku z parníku

Do festivalu architektury se zapojí také Praha. V centru návštěvníky čeká například procházka s architektem Martinem Rusinou, která má název Zapomenuté lázně.

Nejen v Praze Všude samá voda 62 V tolika městech se koná festival Den architektury. Do něj je zapojeno přes 200 architektů a odborníků, kteří v roli průvodců přichystali na 150 akcí. Komentované prohlídky, cyklovyjížďky, besedy i videoprojekce proběhnou pro veřejnost zdarma.



„Přestože v Praze nikdy nevznikly velké městské lázně, našli bychom řadu menších zajímavých lázeňských staveb. Tradici a osud městských lázní si s námi můžete připomenout,“ zvou na procházku pořadatelé. Sraz je v sobotu ve 14 hodin v parku Lannova. V rámci festivalu můžete v centru Prahy také navštívit například nitro Novomlýnské vodárenské věže (sobota, 10–13 hodin). Komentovaná prohlídka s historiky umění je přichystána i v klášteře sv. Anežky České (neděle v 10.30 a 16.30).



Zajímavá podívaná čeká zájemce o architekturu i v Praze 2. Lidé budou moci například v neděli navštívit tři architektonické skvosty podél Vltavy. Své brány otevře Mrázkova vila Na Libušince, kubistický rodinný dům Kovařovicova vila a Sequencova vila. V rámci prohlídek bude k vidění část vnitřních prostor, terasy a zahrady všech tří vil. Procházky s průvodcem budou vycházet ze zahrady Sequencovy vily po 10 minutách.

Všude samá voda Letošní podtitul festivalu Den architektury je „Voda, lidé, města“. ● Program nabízí jedinečný zážitek při výletě lodí po Vltavské vodní cestě a komorách mezi Lannovou loděnicí a Hlubokou nad Vltavou.

● Všechny milovníky vody i architektury potěší možnost nahlédnout do unikátního Vodního domu v Hulicích. ● Zajímavé informace z historie, urbanismu i industriální romantiky nabídne procházka s příznačným názvem Vodama industriálníma Brnama. ● Na industriální architekturu se zaměří mimo jiné na severu Čech, kde se vydají po stopách textilních gigantů, po továrnách rodin Priebschů ve Smržovce a Wolfů v Tanvaldu. ● Ostrava provede po jedinečném areálu Dolních Vítkovic a Jihlava otevře brány bývalého obilního skladiště z 20. let. ● V Nové Pace budou lidé obdivovat funkcionalismus, České Budějovice ukážou, že i socialistická architektura může být kvalitní, a Zlín nabídne výlet po sakrální architektuře. ● Procházky či přednášky budou probíhat na některých místech od 28. září do 5. října. ● Většina akcí v rámci Dne architektury je přístupná zdarma, výjimkou jsou například unikátní Plavby parníkem za architekturou v Praze a vyhlídkové a tandemové lety ve Žďáru nad Sázavou. ● Podrobný program celostátního festivalu Den architektury 2017 v jednotlivých městech v Česku i na Slovensku je k dispozici na webových stránkách Denarchitektury.cz.

Trochu jinou architekturu nabídne procházka s názvem Administrativní paláce Nového Města (sraz je v sobotu ve 13 hodin ve Štěpánské 6).

Adrenalin zažijí návštěvníci Dne architektury v Centrální hasičské stanici v Sokolské ulici. Ta zve návštěvníky na sobotu. „Akce je vhodná pro rodiny s dětmi. Během prohlídky je ale nutné dodržet speciální režim s ohledem na nepřetržitý provoz výjezdu hasičů. Komentované prohlídky po 30 minutách,“ upřesňují pořadatelé. První prohlídka začíná od 14 hodin. A protože je letošní podtitul festivalu „Voda, lidé, města“, návštěvníky čeká také cesta parníkem. Role kapitánky se během plavby mezi Rašínovým nábřežím a Braníkem ujme novinářka Karolína Vranková. Ta během cesty okomentuje dění na pražských březích a náplavkách. Lístky na tuto akci je potřeba rezervovat na webu Goout.net.

Projděte si Podolskou vodárnu či prvorepublikový Spořilov

V rámci festivalu se otevřou dveře Podolské vodárny. Tato novoklasicistní budova z druhé poloviny 20. let 20. století postavená podle projektu Antonína Engela se návštěvníkům zpřístupní v neděli. Čeká na ně komentovaná prohlídka interiéru filtrační stanice, kde se dnes nachází Muzeum pražského vodárenství. První prohlídka začíná v 10 hodin. Na akci je nutná rezervace na webu Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Místo si musíte rezervovat na webu PVK také na přednášku s názvem Evropská metropole a voda. Ta odpoví na otázky, jak Praha rostla a kde byly její limity. Co nám řeka dala a naopak vzala? Přednášku povede historik Richard Biegel. Ten také povypráví o rozrůstání Prahy kolem řeky a srovná ji s obdobným vývojem Vídně a Paříže. Přednáška se koná v sobotu v 17.30 v Podolské vodárně.

Na zájemce o architekturu čeká v rámci festivalu také procházka Prvorepublikový Spořilov po prvorepublikovém zahradním městě Spořilov s architektem Františkem Rejlem. Hovořit se bude o významu lidské komunity pro život a fungování místa i města. Akce se koná v sobotu od 10 hodin. Sraz je u kostela sv. Anežky České.

Na vycházce Branický industriál s pedagožkou Stanislavou Mickovou se lidé podívají k čerpací stanici pro vodárnu města Vršovic, kterou v Braníku navrhl Jan Kotěra. Prohlédnou si dva pivovary i smutnou trosku branických ledáren. Sraz na tuto akci bude v neděli ve 14 hodin v ulici Vltavanů.

Komentované prohlídky pořádá MeetFactory i Gulliver

Na komentovanou prohlídku zve například centrum MeetFactory. Průvodcem bude David Černý – zakladatel tohoto mezinárodního centra současného umění a především významný současný výtvarný umělec. Akce se koná v neděli od 13 do 17 hodin.

Do svých útrob zve i sídlo ČSOB. Budova je jedním z výrazných počinů českého architekta Josefa Pleskota. „Svou architektonickou střídmostí a materiálovou poctivostí se sídlo ČSOB v Radlicích stalo protikladem opulentních staveb bankovních domů z 90. let,“ popisují pořadatelé unikátnost objektu. Při komentovaných prohlídkách bude k vidění nejen pracoviště či společné prostory, ale i technologické zázemí a střešní zahrady. Na komentované prohlídky, které se konají v sobotu od 10 hodin, je nutná rezervace na ,webu ČSOB.

Zájemci o architekturu se mohou také přidat k procházce po Břevnově. Lépe řečeno po Petřinách, které jsou také jeho součástí. „Začneme na Heyrovského náměstí a půjdeme kolem hlavní ulice směrem k Větrníku. Nabídneme informace o historii, současnosti i plánovaných záměrech. Provází Daniel Čapek a Michal Volf ze Spolku Pro Břevnov,“ zvou pořadatelé. Sraz je v neděli v 16 hodin před Ústavem makromolekulární chemie na Heyrovského náměstí.

V Praze 7 se pro změnu lidé mohou podívat do Veletržního paláce. Obvykle nepřístupnými částmi budovy provádí kurátorka Radomíra Sedláková. Akce se koná v sobotu v 11 a 15 hodin. V rámci Dne architektury se ve Veletržním paláci koná i taneční performance s názvem Vivisectic. Představení skupiny Tantehorse je českou premiérou a proběhne v sobotu od 16.30.

Na komentovanou prohlídku zvou o víkendu autoři vzducholodě Gulliver, která se od roku 2016 stala součástí Centra současného umění DOX v Praze 7. Prohlídky, jež se konají v neděli odpoledne, ale mají omezenou kapacitu. Proto je na akci nutná rezervace na adrese rezervace@dox.cz.

Do kasáren, na vodu a sídliště, ale i procházka kolem Botiče

Do festivalu architektury se zapojí také Praha 8. Mezi akce patří procházka Karlín na vodě, Karlín pod vodou – po stopách karlínských vod s kurátorkami galerie VI PER Barborou Špičákovou a Irenou Lehkoživovou. Sraz účastníků je v sobotu v 11 hodin na adrese Vítkova 2.

Podívat se návštěvníci budou moci také do Kasáren Karlín, kde proběhne i přednáška. Ty postavil podnikatel Vojtěch Lanna v letech 1846–1849 a ve své době se jednalo o největší objekt tohoto druhu v celé Praze. Komplex se sestává z hlavní budovy a nádvoří a hospodářské části. Výhledově se počítá s postupným využitím staré budovy kasáren pro kanceláře neziskových organizací a spolků a pro galerijní nebo ateliérový provoz. Akce se koná v sobotu od 12 hodin do půlnoci, ve 14 hodin proběhne přednáška v kinosálu.

S historikem Tomášem Řepou se zájemci projdou po jednom ďáblickém sídlišti. V letošním roce bude procházka pojata z pohledu dějin výtvarného umění – návštěvníci nahlédnou přes sklo nebo i zblízka na interiérovou výzdobu budov. Procházka startuje v neděli ve 12 hodin na adrese Binarova 1661, na prostranství před Kulturním domem Ládví.

V Praze 10 se zase zájemci budou moci projít po proudu Botiče. Architekt Jan Šépka odkryje taje formování města kolem tohoto potoka. Zážitková procházka povede od Hamerského rybníka skrze Havlíčkovy sady s Folimankou až k samotné Vltavě. Celková délka zhruba sedm kilometrů. Pořadatelé doporučují vzít si na sebe pevnou a voděodolnou obuv. Sraz účastníků je v sobotu v 10 hodin před kostelem Narození Panny Marie u Hamerského rybníka.

V této městské části zavítáte i do Petrohradské. Na přelomu 19. a 20. století zde stál mlýn, později čokoládovna, od 50. let budova sloužila jako montážní dílna ZPA a dnes je určena k demolici. Petrohradská kolektiv prostory dočasně, využívá a během posledních dvou let přeměnil chátrající opuštěnou budovu na živý kulturní prostor. Sraz zájemců je v neděli v 16 hodin ve vnitrobloku domu.