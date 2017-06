Deník Metro slaví dvacetiny. Popřejte mu originálním způsobem a získejte 2000 korun!

Narozeniny má tento bezplatně distribuovaný titul 7.­července, ale letošní kulatiny slaví speciálním vydáním už v pátek 16.­června. A chystá pro vás překvapení.



Příští pátek najdete ve vydání několik stran věnovaných naší historii. Součástí budou i vaše fotografie, které nám pošlete do čtvrtka 15. června, maximálně do 12 hodin na adresu mms@metro.cz. Posílejte prosím vždy jen jednu fotografii, jejíž součástí bude deník Metro. Fantazii se meze nekladou, jen prosím buďte při focení opatrní. Uveďte svoje jméno, narozeninové přání a­ vítěznou fotku odměníme dvěma tisíci korunami.

A ještě něco! Na našem facebook.com/denikmetro se zapojte do diskuse a napište nám, jak se vám deník Metro čte, co jste s­ ním prožili a jak na jeho dvacet let vzpomínáte! Vybrané příspěvky rovněž uveřejníme!