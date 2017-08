Děti mají faldíky, protože jim rodiče často dělají taxikáře

Děti dopoledne dřepí ve škole, odpoledne u počítačů. Na sportovní kroužky sice chodí, ale hodina cvičení týdně jejich váhu nezmění. České děti mají problém s nadváhou.

Nadváha není obezita Nadváha i obezita jsou onemocněním z nadměrného uložení tuku v organismu.



Nadváha je předstupeň obezity. Přináší zvýšené riziko zdravotních komplikací.



Obézní je ten, jehož tělesná hmotnost je nejméně o 20 procent vyšší, než by měla být. Jaká je ideální váha pro vaši výšku, zjistíte díky BMI kalkulačce na ona.idnes.cz/bmi.aspx

„Český pediatr má v průměru ve své péči dvacet procent dětí s nadváhou, jeho slovenský kolega v průměru 17 procent takovýchto pacientů,“ říká Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu společnosti GfK, která se zabývá průzkumem trhu a ­chováním spotřebitelů.



Řešení tohoto problému spatřují lékaři především v­ častějších pohybových aktivitách a zdravém stravování dětské populace.

„Klíčová je aktivní doprava dětí do školy a do kroužků. Rodiče dělají svým dětem zbytečně taxikáře,“ říká Zdeněk Hamřík z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. To, že dětí cvičí málo, tvrdí i­ Večerková.

„Problémy jsou způsobeny především denním sezením u počítače a nedostatkem pohybu omezeným pouze na školní tělocvik,“ říká Večerková.

Nejen v Česku 10 Tolik procent populace trpí nadváhou. Upozornila na to nová studie v odborném časopise New England Journal of Medicine. Podle autorů studie lze mezi obézní zařadit přes 107 milionů dětí a 603 milionů dospělých. Ve skupině mladistvých a mladých dospělých se výskyt nadváhy ztrojnásobil v Číně, Brazílii a Indonésii.



Řešením by mohly být například takzvané aktivní přestávky, kdy děti ve škole mezi výukou tráví čas sportem. Například o velké přestávce mohou navštívit tělocvičnu nebo pokud počasí dovolí, mohou vyběhnout ven na školní hřiště. Takový koncept již několik škol v Česku praktikuje.

Kila navíc však netrápí jen děti. Problémy s nimi mají v ­posledních letech i dospělí. „Dříve lidé především tvrdě fyzicky pracovali a netrpěli nedostatkem pohybu. Obezita byla příznakem blahobytu a ­byla spíše výjimkou. Dnes lidé většinu pracovního času tráví pasivně v kancelářích,“ říká diabetolog Milan Kvapil. Podle něj kvůli obezitě roste i­ počet lidí, kteří mají cukrovku.