Dětská hřiště pod dozorem. Na stadionech se ale kouří dál

Dvě ženy kouřily na dětském hřišti a za svůj přestupek dostaly pokutu. Tato zpráva se začátkem září objevila na městském webu Roudnice nad Labem. Místní strážníci se chlubili, že díky kamerovému systému dopadli dvě neposlušné kuřačky.



Takzvaný protikuřácký zákon, který platí od konce května, zakazuje kouření například v restauracích, barech, na dětských hřištích či na stadionech. V restauracích drtivá většina lidí zákon dodržuje a dětská hřiště jsou pod dohledem strážníků. Naopak na většině stadionů fanoušky s cigaretou nikdo nehlídá.

Podle ministerstva zdravotnictví mají kuřáky na sportovištích hlídat policisté či strážníci. Jenže ti na stadiony od roku 2009 nesmí. Tehdejší ministr vnitra Ivan Langer muže v uniformě ze sportovišť stáhl s tím, že na pořádek na stadionech má dohlížet pořadatelská služba.

„Zakoupením vstupenky návštěvník akceptuje podmínky pořadatele a v rámci tohoto obchodního vztahu je musí dodržovat. Pokud návštěvník poruší povinnosti, které se zavázal nákupem vstupenky dodržovat, může ho pořadatel z akce vykázat,“ vysvětluje Jan Čihák, mluvčí pražských strážníků. „Pořadatel může při řešení protiprávních jednání požádat o součinnost policie nebo obecní policie,“ dodává.

Jenže provozovatelé stadionů se k hlídání kuřáků moc nemají a spoléhají na to, že lidé zákaz dodržují. „Stadion Slavie byl, je a bude nekuřácký,“ odepsal již dříve Metru bez dalších detailů v SMS zprávě Pavel Bednář, mluvčí firmy CEFC, která stadion vlastní. Na fotbalové Spartě dokonce zvažují, že na části stadionu kouření povolí. „Existují dva výklady. Jeden doporučuje i vedení fotbalové ligy. Podle něj jsou stadiony nekuřácké. Druhý právní výklad, který máme interně, zní tak, že ve svém důsledku by mohlo být za nekuřácké považováno jen hřiště,“ říká mluvčí Sparty Ondřej Kasík. „Do budoucna se budeme snažit udělat to tak, že ochozy budou nekuřácké a kouření bude povoleno v zónách v podloubí z druhé strany hlediště. V průběhu zimní pauzy k tomu budeme mít jasné stanovisko,“ říká.

Jiný pohled na kouření mají v pražské O2 areně. Zde při spuštění zákona zřídili takzvané protikuřácké hlídky. Ty během zápasů a koncertů chodí hledištěm i vnitřními prostory haly a na zákaz kouření dohlížejí.