Devět stran ve Sněmovně? „Strašně moc,“ říká šéf ANO

Devět stran je nejvyšší v dosavadní historii České republiky. Co vy na to?

Je to samozřejmě hodně, náš největší problém ve fungování státu a také samospráv na nižších stupních je koaliční uspořádání. My bohužel nemáme většinový systém. Potřebujeme, aby stát dlouhodobě fungoval efektivně.



Může se to podepsat na sestavování vlády?

Podívejte se do zahraničí. Jestli si dobře vybavuji, v Nizozemsku trvalo vyjednávání o složení kabinetu dlouhých 208 dní. Jak dlouho to potrvá nyní v sousedním Německu, to nedokážu odhadnout. Koaliční vyjednávání a koaliční vláda je vždycky problém, protože ve finále se vždycky dohadují, co kdo udělal. Musím se jenom smát, že sociální demokracie říká, že my jsme něco líp prodávali.



Menší počet stran by hnutí ANO vyhovoval víc?

Ten vysoký počet stran není dobrý, je jich opravdu strašně moc. Ale máme demokracii, my výsledek voleb respektujeme. Rozhodli voliči. Většinový systém není v zájmu současných politických stran. Nevím však, jak bychom ho nyní prosazovali. Není na to ani atmosféra, ani příležitost. Také to teď ani není naše priorita. Tou je bezesporu sestavení funkční vlády.