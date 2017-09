Díky nízké nezaměstnanosti najdou lehce práci i absolventi

„Meziročně se o více než 37 700 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím úřadu práce 135 758, což je nejvíce od září 2008,“ uvedla pro deník Metro Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.



Nezaměstnanost 4,1

Tolikaprocentní nezaměstnanost byla v Česku v červenci. Jde o nejnižší míru nezaměstnanosti pro měsíc červenec od roku 1997.



Mladým lidem se letos bude snadno shánět práce i z dalšího důvodu. „Přístup personalistů k této skupině prodělal výrazný vývoj. Ještě před několika lety hledali mladí lidé bez praxe práci velmi těžko, v současné době je naopak vítané, že si je firmy samy proškolí a nemusejí překonávat návyky z předchozích zaměstnání,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Letos je navíc ze strany firem zřetelný zájem nejen o vysokoškoláky, ale i o středoškoláky,“ dodává Novák.

Zájem o absolventy potvrzuje i aktuální studie Platový průzkum 2017, kterou zpracovala společnosti Hays Czech Republic. Podle této studie příležitostí pro absolventy přibylo například v administrativě, HR či právu, dále v obchodě či v centrech sdílených služeb. Problémem ovšem zůstává nízká jazyková vybavenost uchazečů.

Letošní absolventi, kteří ještě nesehnali práci, mají nejvyšší čas. Status studenta, to znamená úhradu zdravotního a sociálního pojištění, měli studenti odborných učilišť a středních škol do 31. srpna. U studentů vysokých škol platí, že pojištění je placeno do konce následujícího měsíce po vykonání státní zkoušky.