V diplomce se zaměřil se na čtenáře, kteří posílají zajímavé snímky do redakce Metra

Detailně zpracoval statistiku zaslaných snímků v měsících květen, srpen, listopad roku 2016 a únor 2017. V tomto období posílalo fotky 308 lidí, z nich bylo 114 žen a 194 mužů. Nejvíce fotek čtenáři posílají v sobotu díky různým akcím. Třetina zaslaných fotek je vyfocená v Praze 1, během zkoumaných měsíců to činilo 613 fotek. Další vybočující městské části jsou Praha 6 a 7.



Nejaktivnější ● Statistika Martina Holzknechta přináší zajímavosti. ● Nejvíce fotek na webu v období květen, srpen, listopad 2016 a únor 2017 má Jarmila Kostkanová s 471 snímky. ● Následuje David Tichý se 150 fotkami, Tadeáš Havlík se 125 snímky, Roman Kubarič 107, Alexander Berezin 87, Luboš Zámiš 70, David Sedlecký 68, Jakub Stránský 67, Martin Stehlík 49, Gabriela Uhrová 40, Miloš Cvrk 38, Pavel Tůma 38, Václav Jukl 27, Martin Kubík 25, Jan Grof 18, Lucie Ptáčková 18, Marcel Záděra 16, Ivan Štěpán 15, Karel Kýr 13 a Matěj Hrabánek 12.

„Důvodem je značný kulturní a společenský význam této oblasti. Zároveň je Praha 1 významnou tranzitní oblastí, a navíc se zde pořádá mnohospolečenských nebo kulturních událostí, které mají nepopiratelný mediální potenciál,“ vysvětluje ve své práci Martin Holzknecht.

A jaká jsou nejfotografovanější témata? Skoro čtvrtina fotek jsou konané akce, asi šestinu snímků tvoří kuriozity a 13 procent jsou upozornění na nevyhovující stav veřejného prostoru. Tato tři témata také nejčastěji využíváme – ať už k sepsání článku, nebo k oživení stránek novin. Čtenáři za ně dostávají finanční odměny 300, 500 nebo 800 korun.

Další témata, která čtenáři fotí, jsou pozvánky, probíhající stavby, krása, co děláme, breaking-news, umělecká díla, doprava, graffiti a počasí. Podle Holzknechta největší podíl tvoří fotky s informativním účelem, následují estetické, kritizující a reportážní snímky. Nejméně se fotí na okraji metropole. Nejslabší oblasti jsou Praha 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 a 22.

Statistika 41 494 Tolik fotek od čtenářů jsme publikovali v galerii Hlídače na www.metro.cz od února 2012 do března 2017, odtud pak vybíráme foto do novin. 350 Tolik snímků nám přijde do Hlídače v nejfrekventovanější den. Editor musí projít všechny snímky, vybrat ty nejlepší a zkontrolovat gramatiku.

Čtenáře baví dělit se o zajímavé věci s ostatními, dokumentují tak, co se děje v Praze, vyplývá to z dotazníku mezi nejaktivnějšími fotografy, které oslovil Martin Holzknecht. Motivuje je také finanční odměna, ale baví je i focení jen tak pro radost. A pokud je fotka otištěna, je to pro ně příjemný bonus.

Jak hodnotí fotografové Hlídače? „Hraje velkou roli, lépe jednou vidět než stokrát slyšet.“ „Fotografie je průřezem dění v Praze, obzvláště o víkendech, řada mých přátel je začala také sledovat. Některé z mých fotografií možná motivovaly redaktory k článkům Modré zóny, Stávka taxikářů, Tunel Blanka, 140 let MHD atd. A moje fotografie byly použity jako ilustrační i k dalším článkům.“ Díky všem aktivním čtenářům!