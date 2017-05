Do hor už vyjedou cyklobusy

Krkonoše, Orlické hory, Český ráj a oblast Kladské pomezí u hranic s Polskem budou po výletníky na kolech opět dostupnější. Některé linky budou dojíždět až do Polska.

V sobotu se rozjedou cyklobusy a k dispozici budou do 30. září. Právě naši sousedé by mohli být pro cyklisty zajímavým cílem. Například linka z Náchoda pojede do polských lázní Kudowa Zdrój nebo dinosauřího parku v městečku Karlów. Další linka vyjede z Nového Města nad Metují přes orlická střediska Zieleniec do sedla pod vrcholem Šerlichu.

Krkonoše Cyklobusy v červnu budou jezdit o víkendech, o prázdninách denně. Přepraví až 35 kol. Na www.hkregion.cz najdete jízdní řády.



Kromě cyklovýletů si v létě v Krkonoších můžete užít další aktivity. Hladinu adrenalinu vám zvedne bobová dráha či lanové centrum, které nabízejí Harrachov, Špindlerův Mlýn i Pec pod Sněžkou. Vyzkoušet si můžete i paragliding, terénní koloběžky či čtyřkolky. Zahrát si můžete bowling, golf, tenis a řadu dalších tradičních i netradičních sportů.

Šest linek bude křižovat Krkonošemi a propojí je i s podhůřím. Právě se zahájením cyklobusů se chystá akce, která výletníkům, kteří na kole v Krkonoších ještě nebyli, část oblasti představí. V sobotu v 9 hodin vyjede první z nich z Vrchlabí. Turisty vyveze na Horní Malou Úpu, odkud přes polskou stranu Krkonoš pak mohou sjet do Trutnova. Výprava se pak vydá do Polska, na hraniční přechod Bobr a pak do Žacléře. Cestou se lidé mohou kochat výhledy na polské příhraničí a pak se pojede zpět do Trutnova – Horního Starého Města, odkud cyklobus odveze výletníky zpět do Vrchlabí. Trasa je dlouhá 30 kilometrů a vede po zpevněných i lesních cestách.

Krkonoše lákají také milovníky náročnější jízdy. Ti mohou projet terénními cyklostezkami Trutnov Trails v okolí Trutnova, které měří celkem 17 kilometrů.

Na přírodní single traily různých obtížností můžete vyrazit z Trailcentrum Lhota u Trutnova a parkoviště Pod Sedmidomím. Těšit se můžete na zvlněnou krajinu východního předhůří našich nejvyšších hor, přírodu plná balvanů, skal a nádherných les.

Jízdu po trailech můžete doplnit o cyklovýlety do okolních Krkonoš, Adršpachu, Babiččina údolí, Žacléřska nebo Broumovska.