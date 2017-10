Do schránek míří lístky, do komisí nezaměstnaní

Volby nejsou jen o billboardech, televizních debatách a programech jednotlivých stran. Je nutné zajistit také jejich hladký průběh.



Volební lístky se v břeclavské tiskárně Moraviapress dotiskly minulý týden a směřovaly na úřady. „Aktuálně už probíhá distribuce do schránek. Roznos volebních lístků zajišťují brigádníci, kterým se platí jednotná částka stanovená prováděcí vyhláškou příslušného zákona. Distribuce volebních lístků má být dokončena do 17. října do 16 hodin,“ uvádí k situaci mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.



Citát Když uchazeči o zaměstnání projeví zájem být členy volební komise, naši zaměstnanci jim vysvětlí vše potřebné.

Kateřina Sadílková, Úřad práce ČR

Vytvářejí se také jednotlivé volební komise, které dávají v místnostech pozor na správnost hlasování a evidují voliče. Do komisí se můžou zapojit také nezaměstnaní. Zájem už projevilo několik stovek uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce ČR.

„Lidé nemají povinnost nám tuto činnost hlásit, je tak velmi těžké vyčíslit, kolik klientů Úřadu práce ČR ji nakonec vykonávalo nebo vykonávat bude,“ říká generální ředitelka úřadu Kateřina Sadílková.



Zájemci se mohou také zapojit do roznášení volebních lístků. V tomto případě musí příslušný úřad informovat.

Značnou část členů volebních komisí nominují politické strany. Teprve v případě, že není dosažen minimální počet členů okrskové volební komise, může starosta obce na neobsazená místa jmenovat další osoby. Organizátoři voleb oslovují většinou přímo místní občany nebo si vybírají „spolupracovníky“ na základě předchozí zkušenosti.



Na volby se budou chystat také místa, kde se bude hlasovat. Často to bývají školy. „Den před volbami probíhá odpoledne dovoz volebního materiálu a úprava místností. V pátek končí výuka po čtyřech vyučovacích hodinách. Škola musí uvolnit potřebné místnosti, uklidit je a připravit. Během voleb umožňujeme vstup jen do omezeného prostoru školy a školník je celou dobu přítomen,“ dodává k organizaci ředitelka ZŠ Kladská v Praze Kateřina Vávrová.