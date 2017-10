Dobeška láká v říjnu na pohádky i bazárek

„Přijďte si koupit či prodat dětské oblečení, boty, sportovní potřeby, hračky a mnoho dalšího. Objevte poklady pro svoje děti,“ lákají pořadatelé na webu Dobešky. Akce proběhne ve středu 11. října od 15 hodin, zájemci o prodejní místo zaplatí 30 korun.

Pondělí 16. října patří Danu Přibáňovi a The Best Of ze žlutých trabantů.

Dětský říjen na Dobešce



Můžete si užít pohádky pro děti a zabloudit mezi princezny, ale i mamuty. Až na dno mamuta, pohádka pro děti, neděle 8. října, od 15 hodin: Leopold s Mikulášem jsou kluci v příběhu o věčně upracovaném dědečkovi a zahradě, po které se projde celá zoo vyčarovaná z kouzelníkova klobouku i živé prehistorické zvíře.

Kryštůfek a lesní bytosti, pohádka, neděle 15. října, od 15 hodin: Kryštůfek se ztratil v lese, ale protože má dobré srdce, lesní bytosti mu pomohou najít tatínka a dojít poznání. Divadlo Pruhované panenky zve na hudebně-výtvarnou podívanou na principu látkových vitráží za doprovodu autorské hudby.

Branka zamčená na knoflík, pohádka, neděle 22. října, od 15 hodin: Na motivy známé knížky Jiřího Trnky Zahrada vzniklo představení doprovázené živou hudbou, po kterém následuje loutkářská dílna.