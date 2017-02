Regionova | foto: České dráhy

Dráhy nakoupí pohodlnější vozy na cestu do Kladna

Nová moderní železnice na letiště a do Kladna je sice stále v nedohlednu, ale České dráhy mají pro cestující jinou dobrou zprávu. Nakoupí deset nových motorových jednotek pro regionální dopravu v Praze a okolí. Vozidla by měla mít kapacitu 120 míst a dopravce je chce nasadit právě na trať z Masarykova nádraží do Kladna včetně části přímých spojů z Prahy pokračujících do Kralup nad Vltavou, případně do Rakovníku.