Dům pro rodiny s dlouhodobě nemocnými dětmi chtějí postavit Motole

Už patnáct let jedná nadační fond Dům Ronalda McDonalda s motolskou nemocnicí o stavbě domu s kapacitou až 20 pokojů pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných vážně nemocných dětí.



„Věříme, že po tolika letech průtahů přesvědčíme úředníky, že si takové prostory Fakultní nemocnice Motol zaslouží a stane se vlajkovou lodí péče orientované na rodinu,“ říká Marek Šedivý, ředitel nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.

Jak to funguje Po celém světě funguje 365 nadačních Domů Ronalda McDonalda, stojí ve 43 zemích.

V Evropě jich je 96, mimo jiné v Německu, Rakousku, Maďarsku a Polsku. První dům byl otevřen 15. října 1974 ve Filadelfii v USA. Každý rok síť takových domů pomůže více než šesti milionům dětí. Rodiny nemusí za pobyt v domě platit, ale mohou fungování podpořit finančním darem, pokud to jejich sociální situace dovolí.

FN Motol se k projektu zatím nevyjadřuje, protože jednání ještě nejsou u konce. Pozemek navržený k výstavbě domu leží asi 10 minut chůze od dětské nemocnice v Motole.

„Dětští pacienti s onkologickou diagnózou tráví na našem pracovišti týdny i měsíce nepřetržité hospitalizace. Není mnoho způsobů, které v kolotoči léčby a doprovodných komplikací mohou zlepšit jejich psychický stav. Rozhodně k nim ale patří blízkost milovaných osob,“ říká Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK v Motole.

V Domě Ronalda McDonalda by každá rodina obývala jeden pokoj. K dispozici by měli společnou kuchyni, kde by měl mít každý svou lednici a skříňku na potraviny. K dispozici bude i obývací pokoj, prádelna, sušárna a hrací koutek. Provoz domu by byl financován z darů.