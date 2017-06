Co čeká Bodies z výstavy? Důstojný funus, či pokračování show

Jak postupovat s exponáty z lidských těl z výstavy Body The Exhibition, si není jistý asi nikdo. Praha 7 požádala minulý týden o policejní asistenci na Výstavišti a hodlá exponáty – lidská těla – co nejdříve důstojně pohřbít.

Kde se těla vzala ● Výstavní exponáty podle pořadatelů žádným zákonům neodporují. ● Exponáty si firma JVS GROUP legálně pronajala od americké produkce a legálně je převezla do EU. ● Lidské ostatky, ze kterých exponáty vznikly, patřily cizím státním příslušníkům a byly zpracovány metodou plastinace. ● Plastinace je složitá metoda, při které se v několika náročných chemických procedurách vymění tělní tekutiny za plast. ● Díky tomu jsou exponáty stabilní, nedochází k hnilobným procesům ani šíření infekcí.

Podle bývalého ředitele Správy pražských hřbitovů Martina Červeného je pohřbení extrémním výkladem zákona o pohřebnictví, nicméně asi správným. Navíc podle něj to není poprvé, co se problém s exponáty řeší. Podobný názor, tedy, že plastinovaná těla je třeba pohřbít, jako by se jednalo o jakékoliv jiné lidské ostatky, zazněl z ministerstva pro místní rozvoj už při jedné z minulých zastávek výstavy v Česku.

Trochu jiný názor má ředitel Pohřebního ústavu hl. m. Prahy Julius Mlčoch. „S tak radikálním postupem jsem se ještě nesetkal, byl by z toho určitě velký mezinárodní problém,“ spekuluje Mlčoch.

„Když se najdou lidské pozůstatky, tak nás přivolá policie, to se stane. Ale obráceně, aby obec volala policii k asistenci kvůli odvezení ostatků, to si nepamatuju,“ vzpomíná Mlčoch. Podle něj je nejprve nutné vyřešit, jestli dali zemřelí souhlas s plastinací, což by měli řešit právníci. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského žádné písemné souhlasy neexistují.

„Zatím nám podobný dokument nikdo nepředložil,“ dodává. Čižinský už kontaktoval čínské velvyslanectví, to se ale k ostatkům nehlásí. Právě z Asie by měla těla pocházet. „Zákon navíc přesně vyjmenovává tři důvody pro nepohřbení těl, exponáty z výstavy nejsou ani jedním,“ vysvětluje Čižinský.

S tím však nesouhlasí pořadatelé výstavy. „Exponáty nepodléhají zákonu o pohřebnictví, nejedná se o nějaká anonymní těla, o která se nikdo nehlásí, ale o výstavní exponáty, které mají jasně definovány svého majitele,“ uvedl mediální zástupce pořadatele Martin Zvoníček.

Praha 7 už také řeší, co případně s těly-exponáty udělá. „Lidské pozůstatky se dle zákona o pohřebnictví chystáme pohřbít uložením do hrobky. Jedná se o důstojnou formu, při které bude s lidskými pozůstatky zacházeno šetrně a tak, aby nedošlo k jejich poškození,“ dodává Čižinský.

Radnice předpokládá, že je uloží prozatím do pronajaté hrobky v Praze nebo na některém z hřbitovů v okolí hlavního města a po doznění očekávaných soudů by byly uloženy definitivně.