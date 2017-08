Dvacet let od smrti princezny Diany připomene televizní dokument

Diana – sedm dnů, které šokovaly celý svět: to je název nového dokumentu, který od 20 hodin dnes uvede ČT2. A jak už název napovídá, v dokumentu BBC není shrnut jen princeznin život a manželství s britským následníkem trůnu, ale především týden, který následoval po nehodě.



Těch sedm dní bylo ve znamení mediálního šílenství, ale podle odborníků i tvrdé lekce pro celou královskou rodinu. „Zatímco Dianiny děti byly zdrceny ztrátou matky, královna prožívala zdrcující ztrátu jiného druhu – zdálo se, že přízeň jejích poddaných je tatam. Nakonec však Alžběta II. vyšla z tohoto týdne poučena, posílena – a nová éra britské monarchie mohla začít,“ praví tvůrci v anotaci filmu.



V dokumentu jsou archivní záběry, ale také rozhovory s Dianinými nejbližšími včetně synů. Ten mladší, Harry, kterému bylo tehdy 12 let, vzpomíná na chvíle, kdy musel s tehdy 15letým bratrem Williamem jít v průvodu za rakví i na mediální smršť.

„Jedna z nejtěžších věcí, s níž se člověk musí vypořádat, je to, že lidé, kteří ji pronásledovali do tunelu, byli ti stejní, kteří ji fotografovali, zatímco ona umírala. A s Williamem jsme to věděli, mnohokrát nám to řekli lidé, kteří znali celý případ. Měla docela vážné zranění hlavy, ale byla pořád živá. A tito lidé, kteří zavinili tu nehodu, místo aby jí pomohli, fotili, jak umírá na zadním sedadle,“ vzpomíná Harry. Smutnou zprávu jim tehdy řekl jejich otec, princ Charles.