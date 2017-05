Dvorky. Otevřou se na Malé Straně a v Nuslích

Nuselské dvorky V sobotu se koná festival Nuselské dvorky. Otevřou se v 10 hodin.



Podívat se můžete do Cirqueonu – Centra pro nový cirkus, Vnitrobloku Mečislavova, kaváren Sweetcakes – coffee and pies, Ňákýho kafe a do kavárny ROJ. Tady všude otevřou své dvorky, umožní návštěvníkům nahlédnout do historie čtvrti a zároveň zažít Nusle plné zábavy.