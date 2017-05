Dyzajn market. Z malé akce se stal festival pro 15 tisíc lidí

Nyní už si můžete vybírat, koho pozvete?

Na náměstí Václava Havla máme zhruba 160 prodejních míst, ale designérů se nám hlásí na každou akci zhruba 300. Máme tedy přetlak. Přesto i nyní, když objevíme nějakého zajímavého tvůrce, oslovíme ho. Také sledujeme konkurenční trhy, a to i v zahraničí. Snažíme se zjistit, jak to mají zařízené po organizační a technické stránce, ale samozřejmě se díváme, jestli neobjevíme nějaké tváře, které neznáme.



Jak ze srovnání se zahraničím vycházejí čeští tvůrci?

Minulý rok jsem byla v Americe, kde jsem natrefila na akci Design market. A pak jsme několikrát navštívili Fesch Markt ve Vídni. Samozřejmě jsem srovnávala a musím říct, že tam mají krásné kusy, skoro jako z obchodu, ale také hodně drahé. U nás je mnoho tvůrců středního proudu – tvoří originály, ale nejsou tak strašně drazí. A když porovnáváme jednotlivé tvůrce... Třeba šperkaři vždycky byli lepší u nás, tvoří z různých materiálů, jsou nápadití. U porcelánu je to srovnatelné, stejně tak z hlediska módy. Je tu ale nesrovnatelně víc žen, které si tvoří jen tak pro radost.



Čím si to vysvětlujete?

Přemýšleli jsme, proč to tak je, a napadly nás dva důvody. Naše mámy a babičky začaly tvořit, protože neměly jinou možnost. Vyráběly věci, které nebyly v obchodech, a zasely do nás semínka tvořivosti. Druhým důvodem je podle mne fakt, že je u nás hodně dlouhá mateřská. Většina žen je doma tři roky a během té doby začnou pociťovat chuť něco tvořit, protože je po čase přestane naplňovat pouze péče o dítě a potřebují se realizovat.



Pokud máte jen 160 míst, musíte hodně zájemců odmítnout...

Mrzí mne, že jsou někteří nespokojení. Chápu, že když se k nám snaží dostat několikrát a my je vždycky odmítneme, může to být frustrující. Jenomže pokud přikládají k přihlášce stále stejné fotky, na kterých není vidět žádný pokrok, a ty fotky navíc nejsou příliš pěkné... Takový designér se nemůže v silné konkurenci prosadit. Rádi ale poradíme, co zlepšit, aby měl příště šanci.



Jak designéry vybíráte?

Vždycky se sejde část týmu a hlasujeme. Podle toho pak umísťujeme designéry na mapu, aby ti nejlepší měli i nejlepší místa. Pro ty návštěvníky a designéry, kterým nevyhovuje, jak je současný Dyzajn market velký, jsme spustili Minidyzajn. Je to návrat ke kořenům, dvacet designérů vystavuje v různých kavárnách, mají prostor si se zákazníky popovídat, ti zase mohou své designéry poznat osobně, protože tam přijde jen třeba tisíc lidí.



Kolik tedy chodí lidí?

Protože se neplatí vstupné, není možné návštěvníky přesně spočítat. Ptáme se vystavujících, sami sledujeme a odhadujeme to. Podle nás přijde během každého víkendu 15 tisíc lidí. Zajímavé je, že když je ošklivo, nepřijde jich méně. Návštěvníci přijdou, oběhnou stánky, ale zdrží se kratší dobu. Když je pěkně, užívají si doprovodný program a pochutnávají si na občerstvení. Další Dyzajn market proběhne už nyní o víkendu, poté 5. a 6. srpna.