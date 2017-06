EET na festivalech. Elektronická evidence změní letní akce už letos

Festivalová sezona je na svém začátku. Letos bude ale jiná. Řada stánkařů se totiž musí popasovat s elektronickou evidencí tržeb. Někteří budou hledat fígle, jak se EET pro letošek vyhnout. Tím spoustě návštěvníků seberou pohodlí.



Například návštěvníci skotských slavností v Kostelíku na Rakovnicku si letos dají pivo a klobásu pouze „na stojáka“. Nebo si s občerstvením mohou sednout na zem.

„Kvůli EET smluvený stánkař letos nerozmístí pro zákazníky žádné posezení,“ říká Milan Let, který spolu se sousedy akci každoročně, letos 8. července, pořádá. Důvod? Nechce evidovat elektronicky tržby.

Pokud totiž prodejce na festivalu nabízí rychlé občerstvení a zákazník si ho odnáší s sebou, vztahuje se na něj EET až od 1. března 2018. Pokud ale stejný prodejce má u stánku místa k sezení, jedná se o provozování restaurační činnosti a tím pádem musí evidovat už letos. „Nevím, jak to vyřeším. Ale štve mě to. Na festival chodí i starší lidé a ti si chtějí u jídla sednout,“ zlobí se Let.

Lahev bez víčka

Mezi stánkaři panují také zmatky, zda se jich elektronická evidence týká. V případě, že prodávají pivo v plechovce, se jich vydávání účtenek týká. V případě, že nabízejí jen pivo v kelímku, tržbu evidovat nemusí. Prodejci tak vymysleli trik a z lahví a plechovek dělají jen naoko kelímek. Jednoduše otevřou víčko.

„Jestliže prodávající nápoj na místě otevře, lze tuto situaci považovat za podobnou, jako když nápoj rozlévá například do plastových kelímků, a takový nápoj může být dodáním zboží. Tržby z prodeje tak budou podléhat evidenci až od třetí fáze,“ vysvětlila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Pozor na signál

Stánkaři, kterých se povinnost týká už letos, se také bojí, že během festivalu EET nepoběží kvůli slabému signálu. „Selhat může od slabého či nestabilního internetového signálu po výpadky proudu v případě napájení agregáty. Elektřinu vyhazují i chladicí zařízení na pivo. Zákon sice s podobnými možnostmi počítá, ale může to provozovatele zaskočit,“ popisuje Jan Adámek ze startupu Storyous, který vytváří gastronomické systémy. Praxe prokázala, že špatně nastavená řešení například na trzích zpomalují odbavení zákazníků a tržby se mohou snížit dle Adámka až o pětinu.

Zrychlením prodeje tak může být bezhotovostní prodej. V praxi to znamená, že si návštěvníci u vstupu nabijí čipovou kartu na určitou částku a u jednotlivých stánků už pouze „pípají“ na platební terminály. Takový provoz má zkrátit fronty, protože zákazník neloví drobné v peněžence a prodejce se nezdržuje vracením peněz.

Pro zákazníka má však bezhotovostní platba jedno úskalí. Několik průzkumů ukázalo, že když lidé nevidí, jak jim hotovost ubývá, mají větší sklon utrácet. Bez hotovosti se letos obejdete na desítkách akcí. „Poptávka po půjčování pokladen a zajištění bezhotovostních plateb prostřednictvím přednabitých karet se s blížící se letní sezonou zvyšuje o desítky procent,“ říká Zbyněk Švec, zakladatel pokladního systému Septim.cz.

Suvenýr i s účtenkou

Ještě jedna novinka návštěvníky festivalu letos čeká. V případě, že si od kapely koupí tričko, odznáček nebo cédéčko, musí od prodejce k suvenýru dostat také účtenku. Tento prodej totiž spadá do maloobchodu a ten se musí evidovat už od letošního března.

Balonky už letos!

Pokud jste stánkař, účastníte se letos festivalu a nevíte si rady s EET, zkontroluje si své povinnosti na webu Etrzby.cz. Web provozuje Generální finanční ředitelství, informace na něm jsou zaručeně správné a ověřené.

Na webu najdete i rady speciálně pro stánkaře. Rady jsou prezentovány na konkrétních případech. Prodejci se tak dozvědí, že pokud ve stánku dochází pouze k přeprodávání balených potravin (vody v lahvi, žvýkačky, sušenky, cigarety), které byly dříve nakoupeny, musí se evidovat už v letos. Stejně tak je nutné evidovat prodej nafukovacích balonků.