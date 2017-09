Elektrobus s tykadly bude na Proseku

Energii by z trolejového vedení v Prosecké ulici mohl v půlce října čerpat minimálně jeden nový elektrický autobus se sběračem elektřiny na střeše. Zkušební provoz bude zahájen jen v případě, když se včas podaří vyřídit veškerou administrativu a technické záležitosti.

Přesný termín zahájení pravidelné přepravy cestujících (15. října) tedy zatím nelze podle vyjádření dopravního podniku garantovat. Dynamické elektrobusy by měly doplňovat energii během dlouhého kilometrového stoupání na Prosek a také na 600 metrech při cestě opačným směrem. DPP zvolil úsek proto, že bez trolejí by elektrobus při jízdě do táhlého kopce baterie značně vybíjel. Takhle pojede na energii z trolejí a současně baterie dobije.



Dopravní podnik už provozuje elektrobus SOR EBN 11 na linkách 163 a 213. Ten se dobíjí na konečné stanici. Po dokončení trolejového vedení na Proseku se tento elektrobus přesune právě sem – na linky 109 a 239. Bude jezdit spolu s modernizovaným dynamickým typem SOR NS12.

Elektrobusům poslouží dobíjecí stanice na Palmovce. Vozidlo pro dynamické nabíjení vychází konstrukčně z principů bateriového trolejbusu, který je standardně provozován jak v různých evropských, tak v některých městech v České republice. Ty umožňují krátké přejíždění úseků, kde není trolejové vedení.

Zásadním rozdílem pražského projektu je minimalizace délky trolejového vedení pro dynamické nabíjení. Obvykle se bateriové trolejbusy dobíjejí na 70 až 90 procentech své trasy, novému autobusu stačí kolem deseti procent. Zbytek energie doplní při pravidelných provozních přestávkách na konečné stanici.