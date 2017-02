Epopej má už zabalené kufry. Na tajnou cestu letí natřikrát

Podrobnosti ale tají, kolem cesty panují přísná bezpečnostní opatření, a proto není jasné, kdy přesně plátna odletí. „Převoz díla do Japonska je pojištěn a kvůli smlouvě s pojišťovnou nemůžeme konkrétně upřesnit, kdy dílo do zámoří odletí,“ uvedla mluvčí Galerie hlavního města Prahy Michaela Vrchotová. Výstava v Japonsku začíná už 7. března a dvacítka pláten bude odvezena natřikrát. V­ Tokiu bude cyklus vystaven tři měsíce.

Výstava v Číně zatím není jistá

Jak dlouhé bude asijské turné Muchova díla, zatím není zcela jasné. Kromě Japonců mají o něj zájem i Číňané. „Slovanská epopej se po výstavě v Japonsku bude vracet zpět. K žádosti vlastníka o povolení vývozu této kulturní památky do Číny lze sdělit v­ současné době to, že podmínky pro možný vývoz do Číny ještě nejsou zcela jisté a ­ověřené. Budou-li tyto podmínky pro povolení vývozu dostačující, to samozřejmě ověřují naši odborníci,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková.

Proti jeho zapůjčení do Číny se v pondělí vyslovil například Moravský Krumlov, město, kde bylo dílo po dlouhá léta vystaveno. Jeho starosta Tomáš Třetina vyzval otevřeným dopisem ministra kultury Daniela Hermana, aby zabránil vývozu epopeje do Číny, kde prý hrozí, že by byla vystavena v nevhodných podmínkách.

Praha stále neví, kde bude dílo po návratu vystaveno. Město plánuje postavit důstojný výstavní pavilon, vyrůst by měl na Těšnově.