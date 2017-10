Eskalátor na Veleslavíně začnou stavět už zítra

Nosiči kufrů si dají od zítřka ve stanici Nádraží Veleslavín pohov. Dopravní podnik tu totiž začne s budováním eskalátorů, po kterých místní i turisté, kteří zde přestupují na autobusy směr letiště, volají od otevření nových stanic áčka před dvěma lety. Ačkoliv podle mluvčí dopravce Anety Řehkové počítá podnik se zbudováním eskalátorů již několik let, zahájení stavby místní překvapilo. Eskalátory tu totiž před dvěma lety nevznikly především kvůli nedostatku peněz.



„Akce byla zařazena do našeho investičního plánu koncem roku 2013, následně probíhala veřejná zakázka na výběr projektanta, složité projektování a povolovací procesy. Plánované omezení v dopravě jsme avizovali na konci června tohoto roku,“ řekla deníku Metro Řehková, podle které také došlo ke klíčovému podpisu smlouvy o dílo nutné k zahájení stavby projektu teprve tento měsíc.

Dopravní podnik se rozhodl pro stavbu eskalátorů poté, co sklidil kritiku ze strany cestujících i zástupců Letiště Václava Havla. Pracovníci letiště sem kvůli absenci eskalátorů dokonce museli na větší část dne umístit portýry, kteří pomáhali turistům s těžkými kufry do schodů. Ti už tu od zítřka nebudou třeba. „Absence eskalátoru byla opravdu nesmyslná. Proto jsme dali jasný pokyn, aby byl co nejdříve dodělán,“ říká náměstek primátorky a předseda dozorčí rady dopravního podniku Petr Dolínek.

Klíčový výstup z metra směrem k nástupním zastávkám autobusů v obratišti se uzavře přibližně na pět měsíců. Zastávka pro linky číslo 119 a 225 bude přemístěna do bývalého autobusového obratiště v ulici Vokovická, zastávka meziměstských linek (Slaný, Louny) bude přemístěna do jeho zadní části. Během prvního dne omezení budou cestující moct na místě využít také informátory v reflexních vestách.