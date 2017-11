Facky nebo šlápnutí na nohu. Cestující se perou s revizory

Přiznání revizorů Revizoři, přiznejte se! Posílejte své zprávy, vše bude následně vloženo anonymně. Tak lákají přepravní kontrolory, aby se podělili o své pracovní zkušenosti, tvůrci facebookové skupiny Přiznání revizorů.



Autoři nápadu tak činí po vzoru úspěšně fungujících skupin, jako je třeba Přiznání servírek a číšníků. Skupina má však i přes roky fungování pouze třicítku členů. „Nesnáším, když někomu kontroluju Opencard a on se ptá, dokdy mu to platí. Já to tam do haj*lu nevidim! Vidim jen platný kupon obcanská!!! Vypadám snad jako validátor?!“ píše například jeden z uživatelů.



„Byl jeden chlap, který jel o Vánocích načerno a v ruce měl balicí papír na dárky, tak jsem se ho chtěl zeptat, jestli nechce pokutu zabalit,“ uvádí další z údajných revizorů.