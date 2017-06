Festival má základy v Rakousku, říká Patrik Svitek, pořadatel Aerodromu.

Co je nejtěžší na uspořádání vašeho festivalu?

Nejtěžší a časově nejnáročnější je pravděpodobně zajištění programu. Příprava každého ročníku zabere téměř rok. Prakticky, jakmile jeden ročník skončí, začne se připravovat následující.

Zhruba polovinu této doby trvá vyjednávání s managementy kapel, které bychom pro další ročník rádi získali. Aby to vyšlo, musí být daní umělci na turné, musí mít v našem termínu volno, což je asi nejkritičtější bod, jelikož ve stejný čas se konají spousty obřích festivalů v sousedních zemích. Každý rok oslovujeme desítky skupin, ze kterých vykrystalizuje finální sestava asi pěti, letos sedmi, kapel.

V čem je největší změna od prvního ročníku?

Rozšířili jsme počet účinkujících a tím pádem celý program. Když Aerodromev­ roce 2013 začínal, sestával line up ze čtyř vystupujících kapel, letos jich je sedm. Troufám si také říct, že jsme odstranili drobné chyby, které s sebou první ročníky vždy přinášejí.

Vyzkoušeli jsme si venkovní a vloni také indoorovou formu a jsme rádi, že se letos opět vracíme k akci pod širým nebem. Letos prvně budeme festival pořádat na letišti Letňany, které se jako vhodné dějiště hudebních akcí osvědčilo již několikrát.

Aerodrome Festival proběhne v nedělina letišti Letňany od 13 do 23 hodin.

Vystoupí kapely Linkin Park, Simple Plan, MGK, Enter Shikari, Royal Republic,Counterfeit,MalloryKnox. K dostání jsou ještě lístky do 2. zóny za 1990 korun.

Na co jste v letošním ročníku hrdí a pokládáte to za svůj úspěch?

Mám radost z celého letošního programu, ale Linkin Park nad tím vším trochu vyčnívají, protože jsme o ně usilovali tři roky. Jsem rád, že jsme to nevzdali a letos to konečně vyšlo.

Jaké největší problémy míváte při samotném festivalu?

Nevzpomínám si, že bychom řešili v uplynulých letech nějaký zásadní problém. Problém máme snad jediný, který je noční můrou každého pořadatele venkovní akce – a tím je počasí. Při druhém ročníku, kterému vévodila Metallica, jsme dvakrát během dne čelili šílené průtrži mračen.

Podruhé se tak stalo hned, jak Metallica vystoupila na pódium. Kapela se mohla schovat na pódiu pod střechou, ale neudělala to a naopak šla tomu vydatnému lijáku naproti k publiku a solidárně s návštěvníky festivalu tam celý koncert odehrála. Což atmosféru ve finále ještě umocnilo. Tím se ale nechci rouhat a podobné počasí přivolávat. Naopak doufám, že nepřízeň počasí jsme si už vybrali a letošní ročník si všichni – kapely, návštěvníci i my – užijeme v teple a v suchu.

Co bych nenazval problémem, ale bohužel nás to limituje, je dodržování nočního klidu, což má dopad na délku celé akce. S tím se ale bohužel nedá nic dělat, když pořádáte festival ve městě.

Čím je festival specifický?

Festival je specifický tím, že jeho základy byly položeny v Rakousku, kde byl ale pozastaven, když vznikl Nova Rock, dnes asi největší rakouský festival. Do Prahy byl přesunut v roce 2013, kdy se naskytla možnost do České republiky přivézt kultovní System Of A Down.

Od začátku byl jednodenním festivalem, jehož program i kvůli výrazně omezené délce tvořily výhradně zahraniční skupiny. Česká kapela na něm vystupovala jednou jedinkrát. V žádném případě to ale neznamená, že máme něco proti české nebo slovenské scéně. Naopak. Ale je tu mnoho, nutno podotknout dobrých festivalů, kde tuzemská scéna hraje prim. Není důvod řady těchto festivalů rozšiřovat. O to víc, že náš jednodenní koncept umožňuje maximálně letošních sedm účinkujících. Ale uvidíme, co přinese do budoucna.