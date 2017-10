Film 8 hlav šílenství s Anetou Langerovou v roli básnířky

Marta Nováková dokončila letos tento historický snímek po více než devíti letech příprav, natáčení i složité postprodukce. „Rozhodně jsem nechtěla dělat klasický životopisný film. To by mě asi nebavilo. A paradoxně spíše než básně Anny Barkovové mě inspirovaly její ironické, sarkastické dopisy a deníkové zápisky, ve kterých je naprosto přesně obsažena hrůza doby,“ říká režisérka.



Do hlavní role obsadila do té doby jen zpěvačku Anetu Langerovou spíš intuitivně. „Anetu jsem oslovila, zda by do snímku nenazpívala duet. Sešly jsme se, povídaly jsme si a… Seděla přede mnou charizmatická osoba, velmi vtipná, velmi inteligentní. Pečlivě jsem se podívala na její klipy a rozhodlo jedno skvěle zahrané gesto v jednom z nich. Díky němu jsem pak nabídla Anetě hlavní roli,“ vypráví Marta Nováková. „Hlavou mi proběhlo, že Marta blouzní,“ líčí Aneta svou bezprostřední reakci na nabídku. „Postupně ve mně ale rostla zvědavost, jestli bych takovou úlohu vůbec zvládla a jaké to je, hrát ve filmu. Byla to výzva a ty mám ráda,“ dodává Aneta. „Když jsme s Martou procházely scénář, tak jsem si Annu dokázala představit v popsaných situacích, které odrážejí její postoj k životu i lidem kolem. Anna mě oslovila zejména tím, jakým způsobem a za jakou cenu dokázala hájit své názory a svou tvorbu, která reflektovala tehdejší nelehkou dobu,“ vysvětluje Aneta.

Vedle ní ve filmu hrají i Zuzana Fialová, Marie Štípková, Viktorie Čermáková, Filip Rajmont nebo Pavel Zedníček.