Geologie, speleologie i Rammstein. Inspirujte se magazinovými tipy

Kurzy speleologie Moravský kras, kdykoli

Máte dost sil, nebojíte se a chcete zkusit nějakou parádu, kam nechodí kvanta lidí? Zkuste kurz speleologie! Třeba v jeskynním systému Rudického propadání. Dozvíte se o historii objevování těchto podzemních prostor, které patří k nejdramatičtějším v Moravském krasu. Propasti jsou nejhlubší v Česku, jedna je hluboká až 153 metrů! Půjdete nad divokými vodami potoka, za pomoci visutých žebříků a lanových traverzů.

Poznejte netradičně Smíchov 25. května, sraz v 17.00 na Andělu

Smíchov. Pražská čtvrť, kde se původně rozkládala romantická šlechtická sídla, byla nahrazena „ocelovým městem“. Industriální etapa však končí a Smíchov si hledá novou identitu. Pojďte se podívat tam, kde se mu to ještě nedaří. Na vycházku po prázdných domech, vilkách a továrničkách v této čtvrti. Více na www.prazdnedomy.cz

Depeche Mode 25. května, Eden Arena – Praha

Jedni z nejvlivnějších umělců moderní hudby jedou k nové desce Spirit nové turné. Slibují velkou emotivní show.

Rammstein 29. května, Eden Aréna

O jejich koncert byl takový zájem, že organizátoři přidali ještě jeden. Druhý koncert Rammstein se koná 29. května. Do Prahy se tahle německá kapela s obrovskou show vrátí po šesti letech. Tentokrát pod širé nebe. Kapela doposud po světě prodala miliony alb, singlů a dvd a získala nespočetné množství zlatých a platinových ocenění. Největší obdiv svých fanoušků ale Rammstein sklízejí na koncertních pódiích. Jejich živá vystoupení jsou plná pyrotechnických efektů, obscénních gest, vizuálních vychytávek a především energie.

Riff Raff 30. května, Fléda – Brno

Excentrický raper z Houstonu a popkulturní ikona míří do Brna. Žije blyštivým luxusním stylem, což je i námětem většiny jeho songů. Jeho poznávacím znamením jsou zlatá rovnátka, neonové čočky, zapletené copánky a bizarní tetování.

Zabijáci z maloměsta premiéra v českých kinech 1. června

Rozvod? Vražda vyjde levněji! – tak zní podtitul téhle nové dánské komedie. Hlavními hrdiny jsou dva kámoši, kteří chtějí vyřešit jednou provždy problémy s otravnými ženskými. Najmou si ruského zabijáka. Jenže dámy v téhle bláznivé černočerné komedii neřekly poslední slovo.

Comedy Fest OPEN AIR 2017 3. června, Amfiteátr OC Plzeň

Plaza – Plzeň Comedy fest má svou letní open air edici. Festival je největší přehlídkou tradičního a novodobého humoru. Den plný one man/woman show, improvizací, talk show, hudebních a stand-up vystoupení Lukáše Pavláska, Jakuba Koháka, Anny Polívkové, Těžkýho Pokondra, Zdeňka Izera a dalších.

Amanda Palmer & Edward Kaspel 4. června, Palác Akropolis

Dvě velké postavy alternativní scény – multiinstrumentalistka Amanda Palmer a člen kultovní elektronické kapely Legendary Pink Dots Edward Ka-Spel – přijedou do Prahy v rámci svého turné ke společnému albu I can Spin a Rainbow. To bude hodně zajímavý večírek!

The Beach Boys 10. června, Kongresové centrum – Praha

Jedna z nejzásadnějších rokenrolových kapel The Beach Boys se po 48 letech vrátí do Prahy.

Pražská muzejní noc 10. června

Unikátní akce je tradičně jednou z nejnavštěvovanějších v Praze a přináší možnost prozkoumat kulturní bohatství naší metropole ve zcela ojedinělé atmosféře.

Otrvřené zahrady 10.–11. června, různá místa v Česku

Otevřou se nepřístupné zahrady památek a kolem domů. Letos se podíváte na místa, jež jsou spojena s Karlem IV. Více na www.vikendotevrenychzahrad.cz

Do Krkonoš 11. června, Špindlerovka – Krkonoše

Dozvíte se více o geologii Krkonoš, zjistíte, jak vznikají ledovcová údolí, plesa a další. S průvodci Krkonošského národního parku dojdete až do Polska. Více info na mskalka@krnap.cz

Aerodrome 2017 11. června, Praha – letiště Letňany

Jeden z první velkých festivalů v Česku. Hlavní hvězdou letošního ročníku bude slavná americká kapela Linkin Park.

ARENA 2017 14.–18. června, Praha – smíchovská náplavka u železničního mostu

Divadlo Bratří Formanů zakládá festival divadla, nového cirkusu, hudby a vizuální tvorby s názvem Arena 2017. Hrát se bude na souši i na lodi, relaxovat na břehu řeky. A mimochodem – v těchto místech bylo v letech 1891 až 1938 divadlo Smíchovská Arena, kde hrál i Vlasta Burian. Více na www.arenaDBF.cz