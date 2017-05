Hasičská zbrojnice už je skoro hotová, říká starosta Chrlic

Jaké projekty jsou v Chrlicích nejzásadnější pro aktuální volební období a jak to momentálně vypadá s jejich realizací?

Od předchozího vedení jsme mnoho nachystaných projektů nedostali. Jedním z mála byla výstavba nové hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče. V tomto projektu jsme změnili pár zásadních věcí a daří se ho s drobným zpožděním realizovat. Kolaudace proběhne 10. června. V Chrlicích se staví také splašková kanalizace, která zde chyběla od sedmdesátých let minulého století, a pracujeme na projektu nadstavby školy.

Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení v městských bytech v Chrlicích?

Městská část spravuje šestnáct bytových jednotek typu sociálního bydlení. Všechny jsou obsazené a seznam žadatelů o ně je opravdu dlouhý.

Mluví se až o 650 nových bytech, které by měly v Chrlicích vzniknout. Můžete tyto plány přiblížit?

Mohla by tu být realizována výstavba až 36 bytových domů a 62 rodinných domů na ploše přibližně 152 tisíc metrů čtverečních, a to v lokalitě mezi Chrlicemi a Tuřany v místě zvaném Žlíbky-Ovčírny. Tento projekt je dlouhodobě připravován mimobrněnskou developerskou společností. Svým velkým rozsahem samozřejmě přináší i množství problémů jako nedostatek parkovacích míst, problematické dopravní připojení pro osobní a nákladní dopravu, nemožnost lokalitu v daném návrhu obsloužit MHD nebo možné ohrožení části Chrlic při hospodaření s dešťovými vodami.

Jak se k tomuto projektu tedy stavíte?

Při řešení nedostatků se snažíme postupovat konstruktivně, avšak problémy jsou podle mého názoru většího rázu, a tak narážíme na nevoli developera a omezené právní nástroje v rukou samosprávy. Postoj radnice je jednoznačný – chceme dobře chránit práva obyvatelů Chrlic tak, aby jim možnou výstavbou nebylo zhoršeno současné prostředí.

Chrlice jsou okrajovou částí Brna. Jak jste spokojení s obslužností městské hromadné dopravy?

V roce 1972 se Chrlice staly součástí města Brna. Hlavním pozitivním faktem byla právě přímá linka do centra města – šlo o linku 63. V roce 2013 byla kvůli ekonomickým úsporám zrušena. Od června roku 2015 však došlo k její obnově a od té doby k nám opět pravidelně zajíždí. S dopravní obslužností jsme tak nyní spokojeni. Za toto obnovení jsou rádi občané Chrlic i Holásek.

Jaká jsou vaše oblíbená místa v Chrlicích?

Patří mezi ně třeba areál tenisových kurtů u Blümlovy ulice, park na Chrlickém náměstí či přírodní jezera Splavisko.