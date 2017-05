Herní vývojář: Být, kým chcete, a hlavně kde jen chcete

Hernímu vývoji se pak věnovalo více než 1100 herních vývojářů ve 47 aktivních týmech. Vytvořit plnohodnotnou českou hru pro virtuální realitu se však povedlo pouze jedinému studiu – DIVR Labs.

Jeden z jejích deseti členů Daniel Jerman si s magazínem Metro povídal o tom, že pokud chcete vymyslet dobrou hru, musíte začít více analyzovat své okolí. „To, že hra vypadá dobře a dobře se prodává, ještě neznamená, že jsme takoví machři. Virtuální realita je velmi mladá. Naším cílem je vždycky to, abychom se dostali před ostatní. Minimálně v hratelnosti a příběhu,“ říká osmadvacetiletý Daniel, kterého ke hrám přivedly protivné učitelky a Nový Zéland.

V čem podle vás tkví kouzlo virtuální reality?

Asi v nekonečné škále možností, které nabízí. To, co nemůžete prožít v normálním životě, se stane skutečností, jakmile nasadíte brýle s pořádnou virtuální realitou. Najednou můžete být kosmonautem v jiné galaxii, být absolutně pohlcen zvukem a obrazem, a to v jakémkoliv smyšleném světě. Jdete za hranici možností vaší představivosti a jen si uží váte umělecké dílo, kterého jste součástí. U VR her jde v podstatě o další druh zážitku, který kombinuje normální hry, jako známe z běžného života, digitální prostor a také například filmy.

Pokud jste si třeba kladli otázku, jaké by bylo být „tím hercem“, který je právě na plátně, tak právě to je ta chvilka, kdy se jím vmžiku stanete a ten okamžik na chvíli můžete prožít.

Daniel Jerman

Kde berete inspiraci a nápady pro tvorbu her?

Inspirace k našim hrám bereme opravdu všude. Sledujeme všechny trendy a hodně spolu mluvíme. Je to vždycky spolupráce uvnitř týmu. Hodně se inspirujeme historií, zahraničními událostmi, jinými hrami, v podstatě vším, co je kolem nás. Jakmile někoho něco napadne a přednese to ostatním, hned o tom diskutujeme a vymýšlíme, jak by se to dalo udělat.

Pokud se bavíme konkrétně o mně, hodně cvičím, běhám a relaxuju, u čehož mě vždycky něco napadne. Nejosvědčenější je ale vařící sprcha, kde dostávám neuvěřitelné množství nápadů. Občas si říkám, že bych si s sebou měl nosit tužku a papír.

Vidíte a já bych očekával, že na to máte nějaké vědecké fígle.

Skoro všechno se taky člověk dozví z běžných konverzací. Rád se zamýšlím nad běžnými procesy a sleduju všechno kolem. Zrovna teď se koukám přes rameno jedné slečně, pravděpodobně Mexičance (rozhovor probíhal po sociální síti ve chvíli, kdy Daniel čekal na sanfranciském letišti na letadlo do Londýna). Koukám, jak rychle roluje Facebookem, a říkám si, že ten obsah jen pohlcuje, ale nevnímá a neprožívá ho. Snažím se zamyslet, proč tomu tak je, a najít stejné vzorce chování u dalších lidí. Následně si věci testuji na sociálních sítích.

Tak přece je to trochu věda. Jak jste se dostal do DIVR Labs?

Když jsem byl na vysoké škole, tak jsem tři roky učil na střední škole angličtinu a ekonomii. Učení bylo super, ale nebavily mne vztahy mezi učiteli. Navíc jsem z Mostu, takže atmosféra severu byla všudypřítomná. Takhle jsem žít nechtěl a očekával jsem od života víc. Věděl jsem, že musím odjet, abych získal nějaké zkušenosti. Odjel jsem na Nový Zéland, kde jsem se naučil trochu více anglicky, a další rok jsem cestoval. Když jsem se vrátil zpět do Čech, kontrast ciziny s Mostem byl natolik drastický, že jsem si našel práci v Paříži ve Wargamingu, studiu, které dělá hry World of Tanks, Warships a další.

Pak jsem se ale na jedné akci seznámil s dnes již bývalým kolegou Markem Rabasem, který mne přetáhl do brněnských Madfingerů, dnes velmi populárního studia, které se zaměřuje na mobilní hry. No a pak mne osud zavál do Prahy, přišla nabídka od DIVR Labs a dneska si píšeme ze San Franciska, kde jsem měl několik zajímavých schůzek ohledně virtuálních her.

Co se po úspěchu Blue Effect chystá v oblasti VR her v tuzemsku nového?

Kolegové z Brna, Madfingeři, nyní vydali svou VR hru s názvem Monzo, což je převod jejich mobilní hry, kde se staví modely. Jde ale jen o takovou menší zábavičku. Normálně se zabývají mobilním trhem. Náš další počin, který by měl Blue Effect po všech stránkách překonat, chceme oznámit v příštích měsících. Plánované spuštění hry bude na konci září.

O čem hra bude?

Naše nová hra bude z Japonska, ale zvažujeme i jeden vlastenecký projekt ve VR. Víc ale neprozradím.

Hádáte se někdy s kolegy z týmu DIVR?

V práci se absolutně neshodneme, která hra je nejlepší na světě. Někdo tvrdí, že Prince, někdo Legends of Zelda, Fallout: New Vegas, Inside a tak dál. Diskuse pak bývají hodně vášnivé.