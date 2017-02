Holky na techniku patří, láká studentky nový klip VUT

Docent Vlákno chrání svět, vojáci brání Česko Univerzity po celém Česku se snaží nalákat nové studenty přes videa. Zvou do klipů i známé tváře.



Například Herec Michal Kavalčík (na snímku), známý spíš jako Ruda z Ostravy, se v klipu Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě představil v roli, v jaké ho lidé ještě neznají. Úspěchy školy herec a zpěvák prezentuje písní coby docent Vlákno. Všemi oblíbený kantor ve čtyřminutovém videu úspěšně odrazí útok mimozemšťanů.



Kromě videa, které láká ženy na techniku, VUT už dříve vytvořilo klip, který zaujal na internetu. Krátká parodie na film Vlk z Wall Street, nazvaná Vlk z VUT, má na Youtube 252 tisíc zhlédnutí. Video zve na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií.



Na Univerzitu obrany láká video, které si nechalo vyrobit ministerstvo obrany. Chce tak podpořit vzrůstající zájem lidí o armádu a jejich vlastenectví. Ministerstvo těchto videí vytvořilo šest. Některá zvou nejen na univerzitu, ale také do armády nebo do aktivních záloh. Společným heslem všech klipů je zvolání: „Bráníme svět, jaký znáte.“ Klipy běží od listopadu také v českých multikinech.

