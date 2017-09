Houpání dětem z Prahy 7 vždy kvůli bezpečnosti zhatí dendrolog

Podle Jiřího Kejvala, který pravidelně chodí kolem, před časem zmizela „bez avíza předem“, nyní ji autoři sundali na žádost radnice. Strom totiž není v kondici, aby zátěž v podobě houpajících se dětí unesl.



„Posoudil to jakýsi dendrolog, ale není známo, jak stromy opět do kondice dostat. Houpačka vždy udělala dětem radost, cestou z či do školy se párkrát zhouply a šly dál. Zákaz vidím především jako prevenci bezpečnosti, kdyby se třeba zlomila větev,“ říká Kejval.



Podle mluvčího Prahy 7 Martina Vokuše se houpačka na Heřmaňáku, jak místní náměstí přezdívají, opravdu musela sundat kvůli špatnému stavu stromu. Podle dendrologického posudku měl totiž infikované větve a není proto dobré k němu cokoliv přivazovat. Kam ale mohou houpačku její autoři legálně umístit není podle něj jednoduché říct.

„Je třeba mít povolení vlastníka stromu, což je v Praze buďto městská část nebo Technická správa komunikací. Ani tehdy ale není vyhráno. Nikdy totiž nevíte, zda strom nemá nějakou nemoc, zda není poškozen či budou dodrženy bezpečnostní normy. V případě takového povolení bychom vystavovali místní zbytečnému riziku,“ vysvětluje Vokuš, podle kterého jinak Praha 7 vítá každý nápad na oživení veřejného prostoru.

Improvizované houpání místních na stromech nebylo v hlavním městě zakázáno poprvé. Podle dendrologa Aleše Rudla nedávno město znemožnilo plotem přístup k letitému platanu na Karlově náměstí. Jeho placatá větev tu totiž sloužila jako houpačka. „Strom se poškozoval. Teď je tu plůtek jako psychologická zábrana. Hned poté, co ho sem město umístilo, se stav stromu opět zlepšil,“ míní Rudl.

Podle příspěvků na sociálních sítích je autorem houpačky v Praze 7 uživatel Lukáš Spencer. Ten nyní na marně žádá místní o tipy, kam houpačku opět pověsit.