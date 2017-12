Hraček pro kočky máme dost, ale uvítáme kvalitní krmení

Kocour Felix je název útulku Pražského spolku ochránců zvířat v Klecanech u Prahy, který chystá předvánoční akci. „Lidé mohou v sobotu od 10 do 18 hodin ochutnat cukroví, čaj a kávu a přivézt kočkám dárečky v podobě něčeho dobrého k jídlu. A hlavně je pomazlit,“ říká předsedkyně spolku Hana Janišová.



Jak se útulku letos daří? Kolik koček se sem dostalo a kolik jich odešlo?

Rok od roku je víc a víc přírůstků, letos je to již nyní přes 300 a to ještě není konec roku. Umístili jsme zatím zhruba 180 kočiček a kocourků, asi dvacet jsme jich vraceli po kastraci do lokalit, odkud byli odchyceni, a bohužel jsme zaznamenali přes čtyřicet úmrtí, hlavně v důsledku selhávání ledvin. V současné době máme enormní počet koťat ve věku od tří do osmi měsíců. To je bohužel přímý důsledek nezodpovědnosti lidí, kteří nekastrují kočky a nechtěných koťat se zbavují. Přitom předání útulku je ještě ten nejméně strašný způsob...



Jak se vám daří finančně, když se v útulku vystřídají ročně i stovky koček?

Vzhledem k počtu koček, 160 dospělých a i s depozity přes 50 koťat, je o peníze nouze. Provoz útulku přijde měsíčně na víc než 100 tisíc, přičemž největší položky jsou veterinární péče a energie, už proto, že útulek je nezateplená budova. Jenže naše neziskovka nemá a nezíská na zateplení dva miliony.



Vybavuje se vám nějaký kočičí příběh s dobrým koncem?

Je jich celá řada. Třeba bílomourek Flíček se narodil v létě 2016 v Průhonicích na zahradě, kde nájemce krmil místní kočičí skupinu, ale nekastroval je. Když mu pak kočky na své zahradě zakázala majitelka, putovalo jich 35 do našeho útulku v Klecanech. Větší z nich byli už natolik plaší, že neměli šanci na umístění, a bydlí v útulku dodnes. Koťátka, mezi která Flíček patřil, se však brzy umazlila a postupně umístila. Flíček, ačkoli je velmi přítulný, však zůstal v útulku až do své dospělosti. Jednou ale přišli ti praví lidé, kteří chtěli náhradou za svoji zemřelou kočičku, které byla také bílomourovatá. A tak Flíček už dva měsíce bydlí v domku za Prahou a má své dva lidi, kteří jej milují.



Jak vlastně mohou lidé pomoci vašim kočkám skrze sobotní akci?

Vánoce v útulku jsou určeny pro všechny milovníky kočiček odkudkoli, odkud budou ochotní přijet. Naši chlupatí svěřenci budou moc rádi za kvalitní krmivo jak ve formě granulí, tak konzerv, a to pro dospělé i pro koťata. Hraček máme celkem dost, ale třeba peříčka na plastové tyčce potěší nejvíc, a těch není nikdy dost. A samozřejmě jakákoli finanční částka velice pomůže, protože díky penězům od zájemců budeme moci platit právě třeba veterinu.