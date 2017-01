Hráčky z Hostivaře umí ragby i americký fotbal

„Když jsem poprvé oblíkla výstroj, přišla jsem si jak robocop. Cítila jsem se doslova nezničitelná. Na prvním zápase jsem si ale hned zlomila kotník,“ líčí zážitky ze hry Kristýna.



Jak byste laicky popsali rozdíl mezi americkým fotbalem a ragby?

Kristýna: V obou sportech se snažíte vzít nebo chytit míč a běžíte, co to jde. Ale v ragby nemůžete házet balon dopředu, takže když jsem přišla poprvé na ragbyový trénink, naběhala jsem se dvakrát tolik než ostatní a musela se pokaždé vracet.

Soňa: U amerického fotbalu je také několik povinných chráničů, zejména helma a ten ramenní. Ragby je také plynulejší a hra se tolik nezastavuje. Zatímco u fotbalu se hra zastavuje pokaždé, když spadne míč nebo hráč s míčem na zem.



Ragby versus americký fotbal Hra ragby vznikla v Anglii. Americký fotbal v USA.



Ragby hrají patnáctičlenná družstva na hřišti s fotbalovými rozměry. Cílem hry je dopravit balon za soupeřovu branku a zde ho položit.



Útočící mužstvo má ale dovoleno přihrávat míč jen směrem dozadu nebo do roviny – nikdy ne dopředu. Dopředu se smí jen kopat. Právě zde je výrazný rozdíl proti fotbalu.



Hráči ragby, i přestože se jedná o kontaktní sport, mají dovolené jen chrániče holení, molitanové ramenní výztuže a šitou helmu, jakou nosí třeba brankář Petr Čech. Kovové helmy a chrániče ramen a stehen jsou doménou hráčů amerického fotbalu.



Proč si lidé tyto sporty často pletou?

Soňa: Hlavně kvůli neobvyklému šišatému míči, a protože jsou oba sporty kolizní, tedy dochází ke kombinaci prudkých pohybů všemi směry. Hráči se zde skládají.



Stává se někdy i vám, že zapomenete, co vlastně hrajete?

Kristýna: Jen ze začátku, než se člověk naučil, co a jak. Když jsem poprvé přišla na zápas v ragby, chtěla jsem vědět, jestli si mám vzít chrániče, a vytáhla jsem jen pár věcí, které používáme na fotbale. A od té doby mě holky z ragby popichují: „Kde máš svoje chrániče na stehna?“

Soňa: Moje první tvrdší skládka na ragby bez helmy? To jsem snad viděla i ptáčky, jak mi lítají kolem hlavy.



Dá se říct, který z těchto sportů je lepší?

Soňa: Nedá. Obrovskou výhodou fotbalu je třeba to, že se v něm může najít úplně každý. Nezáleží na tom, zda jste velcí, malí, nebo třeba barvoslepí. Na každou pozici se hodí jiné tělo. Rychlíci běhají kupředu pro balon, vazby chrání své spoluhráče před dorážejícím protihráčem. Nejlepší analogií jsou šachy. Každá figurka plní jinou funkci.

Kristýna: Když jsem se rozhodla zkusit ragby, chtěla jsem jen tak vyplnit čas mimo sezonu a neuvědomila si, že mě to začne tolik bavit. Ale pocit, když si na sebe před zápasem fotbalu obléknete ramena, helmu, zašněrujete všechny tkaničky, pásky a přezky a vyjdete na hřiště – znova cítíte „nezničitelnost“. Přijde pokřik a vy cítíte sílu kolektivu a toho sportu. Úžasný pocit a zážitek.