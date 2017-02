Hrozí, že do národních parků v České republice vtrhnou atrakce

Aktivisté varují Novela může ohrozit národní parky, tvrdí Hnutí Duha. Proto sepsali petici.



Za záchranu národních parků se postavili například také herečka Tereza Kostková nebo herec Václav Kopta.



Více o petici najdete na zachranmenarodniparky.cz.



Proti senátnímu návrhu jsou také ředitelé národních parků. Podle nich tento návrh pravidel ohrožuje samu existenci národních parků.



Bezmála 30 tisíc lidí už podepsalo petici na záchranu národních parků. Ta vznikla jako reakce na změny, které senátoři doplnili do zákona o ochraně přírody a krajiny.

Autoři petice senátorům vytýkají, že jejich návrhy budou pro přírodu ničivé. O novele se ve Sněmovně bude hlasovat příští týden. Proti návrhu je také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Ten upozornil, že pokud by tato senátorská verze prošla Sněmovnou, ze zákona by vypadl dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody na převážné části rozlohy národních parků.

Jinými slovy – hrozí, že by uprostřed národního parku klidně mohlo vyrůst například zábavní centrum.

„Riziko stavby akvaparků a golfových hřišť v případě přijetí senátní varianty novely není nadsázka, ale reálné riziko,“ říká Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí Duha. Podle něj by podobné atrakce mohly v přírodě vyrůst za předpokladu, že by na výstavbu kývli starostové obcí, pod které by dotyčné území spadalo. „Pokud by si obce pod tlakem developerů a regionálních politiků takové záměry schválily v územních plánech, mohlo by se to opravdu dít.“

O zájmu developerů svědčí údaje z Českého statistického úřadu. Například na Šumavě a v Krkonoších probíhala v letech 2005 až 2015 podobně intenzivní výstavba bytů jako v okolí Prahy.

Masivní výstavby se naopak neobává senátor za ANO Jaroslav Větrovský, který velkou část změn do zákona prosadil. „Jsem starosta malého města a ještě jsem se nepotkal s žádným developerem,“ říká senátor a dodává: „S návrhy, které prosazuji, souhlasí drtivá většina demokraticky zvolených obecních samospráv.“ Větrovský si zároveň myslí, že každý český národní park je natolik specifický, že by měl mít svůj vlastní zákon. On sám zmiňuje takzvaný lex Šumava.

Odpůrcům novely ale vadí více další úpravy zákona. Patří sem například bod, který významnou část lesů národních parků převede do režimu trvalého hospodářského využívání, což by mimo jiné znamenalo zahájení těžby dřeva.

Proti novele je také například lidovecký poslanec Jiří Junek, člen výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. „To, co senátoři těsně o dva hlasy schválili, nemá s moderní ochranou přírody národních parků nic společného,“ říká Junek.

Naopak prezident Miloš Zeman senátorské návrhy podporuje. Dokonce je zřejmě přijde podpořit i do Sněmovny.