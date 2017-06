Hledám mladé společnosti i schopné lidi, říká investor Michal Mička

Jak vás napadlo, že budete investorem?

Popravdě jsem neměl jasnou vizi. Byl to dlouhý proces. Začínal jsem jako investiční poradce a přes investiční skupinu jsem se dostal až k?vlastním investicím. Na začátku té cesty jsem ale nešel cíleně za tím, že chci být investorem.

Co jste vystudoval a jaké byly pracovní zkušenosti?

Na začátku třetího ročníku gymnázia jsem začal s prací pojišťovacího zprostředkovatele. Bavilo mě to natolik, že jsem po jeho dokončení s rodiči založil finančně-poradenskou firmu. O pár let později jsem založil vlastní společnost a při tom jsem dálkově studoval na BIVŠ obor investiční makléř. Velmi mi pomohlo, že jsem mohl teoretické informace konfrontovat s praxí.

Co přesně dělá firma Incomming Ventures a do čeho investuje?

Prostřednictvím Incomming Ventures hledáme hlavně mladé a inovativní společnosti z oblasti internetového nakupování, které mohou v?horizontu dvou tří let násobit svůj příjem, a zaměřujeme se také na on-line projekty, které mění zažité chování lidí. Osobně investuji i do nemovitosti, umění nebo společností s?prověřenou historií.

Co vás na této práci baví?

Především různorodost pracovní náplně a potkávání zajímavých lidí z odlišných oblastí. Můžu si potom poskládat komplexnější mozaiku o fungovaní byznysu a společnosti jako celku. Mým hlavním úkolem je hledat schopné lidi s různým zaměřením. A pokud se to daří, je to radost.

Jak funguje služba Flatio a nemají často nedůvěřiví Češi obavy se zapojit?

Flatio je projekt, který je z velké části orientovaný na zákazníky, jako jsou studenti na výměnných pobytech nebo zahraniční byznysmeni na delších služebních cestách, protože nabízí pronájmy na měsíc až půl roku. Pokud jde o majitele nemovitostí, s těmi problém není. Je totiž finančně výhodnější pronajímat nemovitost na několik měsíců než let.

Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Vstávám v šest. Před snídaní jsem zvyklý běhat a cvičit. Po snídani potom vyrážím do kanceláře a přibližně do sedmi večer mám schůzky. Pak se těším na společnou večeři s?manželkou. Večer je buď nějaká společenská akce, nebo si užijeme pohodu doma.

Jaké máte koníčky a kolik vám na ně zbývá času?

Mými koníčky jsou především běhání, cyklistika a cvičení. Také rád cestuji a trávím čas s rodinou. Prostor si najdu brzo ráno a někdy večer ve všední den. Nejvíce se ale snažím užívat si víkendy.