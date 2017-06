Škatulata v zoo a nové pavilony. Jak se bude bydlet pandám a medvědům?

Budoucnost trojské zoo trochu připomíná známý český film Kulový blesk. Zahradu totiž v­ příštích letech čeká hned několik velkých stěhování. Kvůli příchodu pand se musí nejdříve odstěhovat ze svého stařičkého pavilonu lední medvědi, stěhování do většího čeká i populární gorilí rodinku.



Nový pavilon Arktida vyroste v severozápadní části zoo, na místě výběhu asijských oslů kiangů. Bude domovem nejen pro lední medvědy, ale i pro tuleně a některé druhy ptáků. Tuleni se do Prahy vrátí po padesáti letech. Celkové náklady na stavbu komplexu Arktida se odhadují na 150 milionů korun. Součástí prostoru pro medvědy bude i­ porodnice umístěná tak, aby medvědice měla maximální možnou míru klidu.

Novinky si užijí i návštěvníci. Mohou se těšit na podvodní tunel, aby bylo možné pozorovat zvířata i pod vodou. „Zoo chová medvědy od roku 1932. O deset let poté se povedl zázrak, první odchov mláděte na světě, jednalo se o samičku Sněhulku,“ vysvětluje ředitel zoo Miroslav Bobek.



Právě na místě starého medvědího výběhu a sousedního výběhu klokanů pak má vyrůst nový pandinec, stavba, kterou Číňané podmiňují zapůjčení ikonických černobílých medvědů. Pokud by se je trojské zoo nepodařilo získat, budou v ­pavilonu bydlet jiní asijští medvědi. „Máme náhradní plán, ale panda velká je panda velká,“ dodal Bobek.

V urbanisticko-architektonické soutěží zvítězil projekt společnosti AND. Součástí komplexu za dvě stě milionů korun bude čínská restaurace s výhledem na Prahu, prodejna suvenýrů nebo expozice dalšího mimořádně vzácného druhu – langurů čínských, takzvaných zlatých opic. K ­ochlazení bude pandám sloužit brouzdaliště a potok, ve výběhu bude také dostatek trávy a vegetace, která umožní udržet chladnější mikroklima. Vítězný návrh počítá též s různými šplhacími konstrukcemi a­ kmeny. „Kdyby všechno šlo ideálně, do konce roku by se mohlo poprvé kopnout,“ odhaduje Jiří Kotek, vedoucí stavebního oddělení Zoo Praha. U pavilonu Arktida se chystá projekt podle vítězného návrhu, u pandince běží lhůta na odvolání.

Příchod nových zvířat ale vyvolává obavy u místních obyvatel a ­zoo má velké problémy při stavebním řízení. Trojská radnice a místní spolky se brání novým projektům, protože do dopravně přetížené lokality přivedou další návštěvníky. Naposledy se odvolala proti povolení nového pavilonu goril. Ty se mají kvůli vodě přestěhovat do horní části zahrady, kde by mohl vzniknout také nový vstup. K němu by v ­budoucnu měla vést nová tramvajová linka. Bobek očekává, že poté, co pražský magistrát zamítl odvolání Troje proti stavbě pavilonu, se městská část opět obrátí na soud, a­ výstavba se tak znovu oddálí.